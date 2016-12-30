В уходящем году почти 4 миллиона человек встретились в Ватикане со Святейшим Отцом

Согласно многолетней практике, в конце года Префектура Папского дома обнародовала данные об участии верных в различных встречах со Святейшим Отцом.

На протяжении 2016 года в Ватикане почти 4 миллиона верующих (а именно — 3.952.140 человек) участвовали в общих, частных и юбилейных аудиенциях, в богослужениях с Папой Франциском, а также присутствовали на молитвах «Ангел Господень» и «Царица Небесная» на площади св. Петра.

Представляя такие данные 29 декабря 2016 г., Зал Печати Святого Престола отмечает, что это лишь приблизительные цифры, полученные на основании заявок на участие в событиях, присланных в Префектуру, выпущенных ею бесплатных билетов, а также на основе приблизительных данных об участии в воскресных встречах, на которые билеты не нужны. Самая высокая численность паломников пришлась на март и богослужения Страстной недели, а также на сентябрь, когда состоялась канонизации Матери Терезы из Калькутты.

Представленные цифры относятся только к событиям в Ватикане и не включают в себя встречи верующих с Папой во время его зарубежных путешествий, которых в 2016 году было шесть, а также не включают посещения Святейшим Отцом римских приходов и различных мест в Италии. Как известно, в ходе зарубежных Апостольских визитов на встречи с Папой Франциском приходили многие миллионы человек.

По данным, представленным Префектурой, в 2016 г. было проведено 43 общих аудиенций, на которые пришли 762,2 тыс. человек, и 11 «Юбилейных» аудиенций, посвященных Году Милосердия, которые посетили 446 тыс. верующих. В специальных аудиенциях, которые Папа дал различным религиозным, профессиональным и общественным группам, участвовали почти 200 тыс. человек, в различных богослужениях — 924,5 тыс. На молитвах «Angelus» и «Regina Coeli» с папой Франциском встретились более 1,6 млн. человек.

Самыми многочисленными стали общие аудиенции в октябре (117 тыс. человек), в апреле (99 тыс.), в марте и сентябре (по 95 тыс.); меньше всего верующих пришло в январе (21 тыс.) и в декабре (25 тыс.).

Литургические торжества собрали самое большое количество участников в сентябре — 168 тыс., в марте — 165 тыс., а в июне — 132 тыс. Самыми немногочисленными были декабрь (20 тыс.), февраль (25 тыс.) и январь (26,5 тыс.).

На воскресные встречи на площади св. Петра больше всего людей пришло в январе — 300 тыс., в декабре — 210 тыс., в мае — 170 тыс.; самые низкие показатели пришлись на февраль — 90 тыс. человек.

Стоит также напомнить, что в 2015 году со Святейшим Отцом в Ватикане встретились чуть более 3,2 млн. человек, были проведены 42 общие аудиенции.

По материалам Radio Vaticana