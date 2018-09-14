В Турции суд отклонил просьбу о придании музею Айя София статуса мечети

Верховный суд Турции отклонил просьбу одной из религиозных групп о том, чтобы музею Айя София в Стамбуле был возвращен статус мечети, передает «Интерфакс-религия» со ссылкой на Анатолийское агентство новостей.

По информации агентства, суд отклонил ходатайство, так как при его составлении были допущены формальные ошибки.

Музей Айя София — бывший собор Святой Софии, построенный в IV веке и считающийся выдающимся памятником византийской архитектуры. После завоевания Константинополя в 1453 году турки превратили храм в мечеть и пристроили к нему четыре минарета. Тогда у собора появилось новое название — Айя-София.

В 1934 году собор получил статус музея. Согласно турецкому законодательству, проведение богослужений в музеях запрещено.

Агентство отмечает, что в последнее время в адрес правительства Реджепа Тайипа Эрдогана все чаще поступают призывы о возвращении музею статуса мечети.