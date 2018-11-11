В Турине спустя почти 30 лет вновь открыта капелла Плащаницы

Проведенная с использованием ультрасовременных технологий реставрация вернула капелле Плащаницы ее былое великолепие. Для этого потребовались годы кропотливой работы и общий бюджет в 30 млн евро.

Нынешней осенью в Турине вновь открылась капелла Плащаницы — спустя 21 год после того, как ее практически полностью разрушил пожар, и через 28 лет после закрытия из-за обвала части мраморного карниза.

Семья герцогов Савойских заказала строительство этого здания в 1668 году для хранения самой ценной реликвии, находившейся в их собственности, — полотна, в которое, по преданию, было завернуто тело мертвого Христа. Проект разработал священник и математик Гварино Гварини. Капелла высится за главным алтарем Туринского кафедрального собора и связана с парадными покоями королевского дворца, что подчеркивает значение, которое Савойский дом придавал плащанице.

Причина пожара, вспыхнувшего ночью 11 апреля 1997 года, по-прежнему остается загадкой. Огонь разгорелся особенно сильно из-за того, что в капелле, реставрация которой тогда только завершилась, еще не были демонтированы деревянные строительные леса. Пока пожарные пытались разбить пуленепробиваемое стекло, под которым хранилась реликвия, чтобы вынести ее в целости и сохранности, в соседнем зале во дворце шел ужин в честь тогдашнего генерального секретаря ООН Кофи Аннана.

Купол по проекту Гварино Гварини имеет необычайно сложную конструкцию и держится без дополнительных опор. Фото: South Tyrol

Начавшаяся с разбирательства о праве собственности и бесплодных попыток найти виновных в пожаре, повторная реставрация капеллы затянулась на долгие годы. Из-за отсутствия технической документации специалисты были вынуждены скрупулезно анализировать саму конструкцию здания, знаменитого своим самоподдерживающимся куполом. Долго шли споры о том, какую часть оригинальных материалов использовать при восстановлении, поскольку после пожара пол капеллы был покрыт метровым слоем кальцинированных обломков мрамора и частично расплавившейся бронзы. В итоге решили заменить 1150 сильно поврежденных деталей и укрепить оставшиеся 4000. Специально для этого снова открыли каменоломню возле Фрабозы-Сопраны в Пьемонте, где раньше добывали черный и серый мрамор, использованные при строительстве капеллы.

Дополнительные задержки были связаны с двумя публичными демонстрациями Туринской плащаницы (в 1998 и 2000 годах) и с судебной тяжбой против фирмы Corit, которая в 2009-м выиграла тендер на проведение работ, но была отстранена в 2011-м (годом позже ее заменила фирма Arcas). Реставрационные работы под руководством архитектора Марины Фероджо велись с использованием самых передовых технологий. Поврежденные элементы соединяли с новым мрамором, а затем патинировали, добиваясь полной визуальной однородности. «Это была не перестройка, а реставрация», — подчеркивает инспектор по делам археологии, изобразительного искусства и ландшафта Пьемонта Луиза Папотти. Сейчас здание капеллы снова стоит без опор, держась исключительно за счет оригинальной конструкции.

Стоимость работ составила более €30 млн, из которых €28 млн предоставило Министерство культуры, а €2,7 млн — фонд Compagnia di San Paolo. Посетителям больше не придется подниматься в капеллу по ступеням из кафедрального собора, теперь вход в нее будет через королевский дворец. Плащаница останется в кафедральном соборе. «Открытие капеллы, — говорит директор королевского дворца Энрика Паджелла, — это цель, которой нам удалось достичь благодаря усилиям очень многих людей, в первую очередь специалистов из Управления по делам археологии, изобразительного искусства и ландшафта Пьемонта, они никогда не отступали, несмотря на серьезность препятствий».



Барбара Антонетто

Источник: The Art Newspaper Russia