В центре внимания на ВДМ в Панаме будет богородичная тематика и экуменический акцент

Всемирные дни молодежи, которые пройдут в Панаме в начале 2019 года, будут иметь важное значение для всей Центральной Америки. В этом убежден префект Дикастерии по делам мирян, семьи и жизни кардинал Кевин Фаррелл, который поделился мыслями о будущем форуме в интервью ватиканской газете «L’Osservatore Romano».

Иерарх заметил, что впервые в истории трехлетний путь подготовки Всемирных дней молодежи, который закончится международным празднованием события, имеет богородичное тематику. Это должно подчеркнуть присутствие Пресвятой Богородицы как в жизни молодых верующих людей, так и в опыте веры и благочестия народов Центральной Америки, считает он.

Префект признался, что выбор Панамы местом проведения будущего форума поддержали епископы всех соседних стран. Панама играет особую роль в регионе, потому что отсюда Святое Евангелие начало проникать на американский континент. Первая епархия в материковой части Америки была основана в 1513 году именно на территории этой страны.

Ватиканский иерарх положительно воспринял идею пригласить на Всемирные дни молодежи юношей и девушек из других традиционных христианских конфессий. Это всегда делалось, заметил он, но в американском контексте этот призыв может иметь большее значение и стать ответом Католической Церкви на вызов прозелитизма со стороны сект.

Комментируя решение о проведении Всемирных дней молодежи в январе — в период интенсивной учебы для студентов из Европы и США — кардинал Фаррелл заметил, что форум не впервые пройдет в это время. Зимой 1995 год также проводились Всемирные дни молодежи в Маниле, причем, они стали самыми массовыми в истории.

Всемирные дни молодежи в Панаме пройдут 22-27 января 2019 г. При выборе даты проведения форума в основном учитывались климатические особенности региона. В традиционную для проведения ВДМ летнюю пору в этой стране — сезон дождей.

По материалам Radio Vaticana