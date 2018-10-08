В центре Преображенской епархии проходит очередная Пастырская конференция

Священники и монашествующие, совершающие свое служение в приходах нашей Преображенской епархии, собрались в первый день наступившей недели на ежегодную Пастырскую конференцию, которая на этот раз проходит на базе отдыха «Спартанец» у Обского водохранилища, вблизи от города-спутника Новосибирска Бердска. Главной темой конференции, как и у проходящей в то же самое время в Ватикане XV Генеральной ассамблеи Синода епископов, станут проблемы пастырского окормления молодежи. К обсуждению заявленной тематики будут приглашены также и миряне: преподаватель Томского государственного университета Роман Быков прочтет доклад «Социологическая картина современной русской молодежи», а своей рефлексией «Пастырская работа с молодежью с точки зрения семьи» поделятся Андрей и Анжела Рыбацкие — супружеская пара прихожан из Томска, вот уже много лет плодотворно трудящаяся на ниве приходской катехизации.

Пастырские вопросы работы с молодежной аудиторией будут освещены в докладах отца Ярослава Митжака, возглавляющего молодежное молитвенное движение «Общество для призваний» (отца Ярослава, ныне служащего в Епархии Св. Климента в Саратове, прекрасно знают в нашей епархии, где он прослужил много лет и построил прекрасный храм в Сургуте), и председателя Епархиальной комиссии по работе с молодежью отца Александра Деппершмидта. Кроме того, один из дней работы конференции будет целиком посвящен актуальному ныне вопросу защиты детей и подростков от сексуальных домогательств. С обстоятельным докладом на эту тему выступит священник-иезуит из Франции отец Адам Жак, долгие годы возглавлявший работу Общества Иисуса в регионах Центральной и Восточной Европы.

Отцы-священники и сестры-монахини в ходе конференции будут иметь достаточно времени и для совместной молитвы, и для размышлений об услышанных докладах, и для общения друг с другом, и, конечно же, для бесед со своим Ординарием, Преосвященным Владыкой Иосифом Вертом. Заключительным же пунктом программы конференции значится «Веселый вечер», на котором все ее участники смогут в полной мере проявить свои артистические способности и продемонстрировать чувство юмора. Работа Пастырской конференции Преображенской епархии продлится с 8 по 12 октября.