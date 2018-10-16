В центре Преображенской епархии отпраздновали 25-летие Новосибирской предсеминарии

25-летний юбилей Новосибирской духовной предсеминарии отмечали в столице Сибири 16 октября. По этому случаю был проведен «Круглый стол», темы которого перекликались с тематикой проходящей ныне в Ватикане XV Генеральной ассамблеи Синода епископов. Они звучали так: «История распознавания [призвания]» и «Вызовы в распознавании духовного призвания для молодого человека здесь и сейчас». Почетным гостем праздника стал Преосвященный Кирилл Климович, ординарий Епархии Св. Иосифа в Иркутске. Высшую духовную семинарию «Мария Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге представлял ее нынешний префект по воспитательной работе – отец Виталий Спицын, сам бывший воспитанником Новосибирской предсеминарии в конце 90-х годов. Приехали также священники-иезуиты, ранее руководившие предсеминарией в качестве ее ректоров и духовников: о. Энтони Коркоран, в настоящее время – Апостольский администратор Киргизии; и о. Майкл Десджардинс, ныне служащий в Томске. Отцы Янез Михельчич, Александр Кан, Иосиф Шмидтляйн, также стоявшие «у истоков», передали свои поздравления, воспользовавшись электронными средствами связи. Организатором встречи был нынешний ректор предсеминарии, отец Янез Север, SJ.

Но прежде, чем приступить к дискуссиям на заявленные темы, всем присутствующим был предложен экскурс в историю. Основатель Новосибирской предсеминарии, Владыка Иосиф Верт, рассказал о том, как у него возникла сама идея такого учебного заведения, и о первых шагах по ее реализации. Этому содействовали сразу несколько факторов и соображений. Возглавив в 1991 г. Апостольскую администратуру для католиков Азиатской части России, Владыка Иосиф – на тот момент один из самых молодых епископов мира – столкнулся с почти полным отсутствием на вверенной его архипастырскому попечению территории церковных структур и духовенства. На всём огромном пространстве от Урала до Владивостока тогда находилось только трое католических священников. Правда, спустя какое-то время их стало больше, но это – за счет приехавших помогать возрождению Католической Церкви в России миссионеров-иностранцев. Во весь рост встала проблема воспитания собственного духовенства, а значит – и открытия соответствующего учебного заведения. Дело, однако, осложнялось тем, что католическая традиция в условиях 70-летнего господства атеизма была до основания разрушена, а потому среди желающих стать католическими священниками большинство составляли неофиты, не прошедшие даже начального курса «религии в школе». Им требовалось как следует проверить основательность их обращения и твердость намерений посвятить себя служению Богу.

Форма, в которой могла быть реализована предварительная подготовка кандидатов в священство, была подсказана Владыке Иосифу, благодаря его встрече с архиепископом Парижа кардиналом Жаном-Мари Люстиже, в то время – одним из самых популярных католических иерархов в мире. Как раз тогда он рукоположил нескольких пресвитеров «новой формации», чей путь к священству начался с предсеминарии. Здесь следует заметить, что предсеминария кардинала Люстиже была построена на принципах, которые были приняты в Новосибирской предсемирании в последние два года: воспитанники большую часть времени проживают на приходах под духовным водительством опытных священников, а несколько раз в год собираются на общие сессии и духовные упражнения. Однако вначале Новосибирская предсеминария строилась на более традиционных началах духовного учебного заведения: ее воспитанники проживали под одной крышей, составляя общину, а за их формацию отвечали ректор и духовник.

Существовал и еще один, личный момент, побудивший молодого епископа Иосифа Верта поспешить с открытием предсеминарии. По его собственному, неоднократно повторяемому им свидетельству, фундамент его священства был заложен еще до поступления в Каунасскую семинарию, в ходе двухгодичного подпольного новициата под руководством провинциального настоятеля Ордена Иисуса в Литве Йонаса Данилы, служившего в те советские годы простым священником на одном из сельских приходов. С тем большей радостью Владыка Иосиф поручил открытое им учебное заведение, чья программа тоже была рассчитана на два года, духовному попечению своих собратьев по Обществу Иисуса.

Выступивший затем о. Майкл Десджардинс, SJ, ставший в 1994 г. духовником предсеминарии, а впоследствии многие годы возглавлявший ее в качестве ректора, рассказал о первых этапах становления этого нового учреждения. Формально открытие Новосибирской предсеминарии имело место 15 октября 1993 г., когда в часовне, оборудованной в квартире из обычной девятиэтажки, была отслужена торжественная св. Месса. На том богослужении молилось двое первых воспитанников. Всего в тот, первый год их было четверо, но прочие подъехали несколькими днями позднее. В общей же сложности через Новосибирскую предсеминарию за всё время ее существования прошло почти две сотни человек. Большинство из них священниками не стало, но хочется надеяться, что время, проведенное ими в ее стенах, не было потеряно напрасно.

Взявший следом слово о. Энтони Коркоран, SJ, рассказал о реформе 2016 года, существенно изменившей облик предсеминарии. Теперь ее воспитанники проживают на приходах, собираясь вместе для аудиторных занятий и духовных упражнений три раза в год. Такая система подготовки имеет свои плюсы: воспитанник непосредственно сталкивается с бытом прихода, наблюдает за тем, как трудятся приходские священники, и благодаря этому его выбор собственного пути может стать более осознанным.

Выступления священников перемежались архивными видеосюжетами католического телевидения КАНА, посвященными предсеминарии, ее преподавателям и учащимся прошлых лет, что делало этот «вечер исторических воспоминаний» интересным и неутомительным.

И вот, наконец, наступило время заявленной в программе дискуссии о призвании. Ее модератором стал о. Янез Север, SJ, а в качестве экспертов выступили Апостольский администратор Киргизии о. Энтони Коркоран, префект по воспитательной работе Высшей духовной семинарии в Санкт-Петербурге о. Виталий Спицын и настоятель Кафедрального собора Преображения Господня в Новосибирске о. Денис Марчишин: оба последних – сами выпускники предсеминарии прошлых лет. В ходе обсуждения был затронут острый и неприятный вопрос о том, почему несколько священников, прошедших в свое время и предсеминарию, и семинарию, впоследствии оставили свое высокое служение? Высказывались разные суждения, но черту подвел благочинный Омского деканата о. Григорий Федосеев (один из первых выпускников Новосибирской предсеминарии): необходимо научиться распознавать движущих тобою духов и честно отвечать себе на вопрос, что именно является для меня источником утешения? Если это – уже не Бог, не Христос, а что-то другое, то это – тревожный сигнал, предупреждающий о серьезной опасности.

Эту же тему «распознавания и утешения» развил в своей проповеди на торжественной Мессе в Кафедральном соборе под предстоятельством Владыки Иосифа Верта о. Янез Север. По окончании богослужения здесь же, в главном храме Преображенской епархии, состоялась презентация «Чем является предсеминария?»

Знаменательно, что празднование юбилея Новосибирской предсеминарии стало первым днем пребывания в ее стенах нового поколения воспитанников. Уже завтра они отправятся на свои первые духовные упражнения, а затем их ждет период формационной подготовки в приходах Преображенской епархии.