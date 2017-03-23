В центре Лондона произошел теракт, есть жертвы

В центре Лондона произошел теракт, есть жертвы

Март 23, 2017

В центре Лондона преступник на автомобиле въехал в толпу на Вестминстерском мосту. После этого он нанес ножевое ранение полицейскому рядом с парламентом и был застрелен. Полиция рассматривает случившееся как .

1d048287e5d1c273a29807bb6c1be10ddec378444f82de14b03deb67cb227550_3914918“По всей видимости, машина проехала по Вестминстерскому мосту, заехала на тротуар, сбив несколько человек, доехала до парламента, где ее остановил полицейский. Находящийся в машине мужчина нанес полицейскому ножевое ранение и был застрелен другим полицейским. Не очень понятно, сколько в машине было человек – один или два. Один мог скрыться в процессе”, – сообщает Sky News.

Заместитель главы Скотланд-Ярда Марк Роули сообщил, что в результате теракта погибли четыре человека, не менее 20 получили ранения.

9310681cc822a2cd5995ba1a902221aadd58a70d4fe0681272cb195b43ccf860_3915036“Мы надеялись, что этого никогда не случится, но это, к сожалению, стало реальностью. С большим сожалением я должен сообщить, что четыре человека погибли, включая полицейского. Ранены, по меньшей мере, двадцать человек”, – сказал он (цитата по РИА “Новости”).

По словам медиков, у некоторых пострадавших “катастрофические ранения”. Среди раненых три лицеиста из Франции, сообщает Parisien. Британские СМИ пишут, что ранения получили трое полицейских.

22 марта 2016 года – ровно год назад – произошла серия терактов в Брюсселе, напоминает портал «Правмир».

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