В центре Барнаула обнаружены старые захоронения католиков

Уже несколько недель в центре Барнаула по проспекту Ленина, 44 продолжается благоустройство небольшого сквера рядом с бывшим католическим костелом, который сейчас занимает муниципальная «Аптека № 1». Рубка деревьев, вскрытие грунта уже встретили негативную реакцию общественности. Однако оказалось, что в данном случае речь идет еще и о кощунстве: прямо на месте работ в начале XX века существовали захоронения, некоторые из них уже потревожены.

Об этом сообщает «Банкфакс» со ссылкой на очевидцев, которые рассказали о потревоженных могилах. В начале XX века на этом месте были захоронения прихожан, большинство из которых являлись военнослужащими царской армии, выходцами из Царства Польского и некоторых стран Европы.

Настоятель римско-католического прихода Барнаула священник Богдан Каленцки говорил, что территорию бывшего кладбища огородят и организуют там сквер с местом для духовных размышлений. «Мы хотели бы, чтобы атмосфера вокруг церкви была духовной. Там было кладбище, поэтому мы ничего не хотим строить, но сделать маленький парк, где можно присесть», — отметил настоятель.

Отец Богдан рассказал, что рабочие потревожили захоронения. Никаких действий по возможному перезахоронению останков не предпринимается, рассказал он.

«Церковь передали мэру города, и работы ведутся по указанию мэра. Церковь не организовывала там дежурство, никто там не стоял. Но прихожане принесли нам кости, которые там разрыли. Просто когда шла копка грунта, их находили и сваливали в кучу».

Местная католическая община выразила протест в связи с действиями чиновников. В ближайшее время, если ситуация не изменится, католики планируют обратиться к врио губернатора Виктору Томенко с просьбой помочь решить этот вопрос.