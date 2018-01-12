В традиционных парадах волхвов участвовали более миллиона поляков (ФОТО)

Каждый год на праздник Богоявления в Польше проходят традиционные парады волхвов, и в этом году число костюмированных участников достигло рекордной отметки: более миллиона двухсот тысяч человек в 650 городах страны. Об этом в интервью информационному католическому агентству «Sir» сообщил представитель польского епископата о. Павел Рытель-Андрианик. Священник отметил, что такое массовое участие является большим успехом, а сам праздник в своём религиозном и традиционном измерении объединяет жителей страны.

Монс. Рытель-Андрианик сообщил, что во время праздничных шествий был организован сбор пожертвований для образовательных и культурных учреждений, работающих в странах Восточной Европы. Во время Святых Месс праздника Богоявления польские верующие могли внести свой вклад в Фонд миссий: эта организация была создана в 2000-м году Миссионерской комиссией при польском епископате для погашения расходов на подготовку будущих миссионеров.

По этому случаю президент Миссионерской комиссии епископ Ежи Мазур опубликовал специальное послание. Прелат напоминает, что более 2 тысяч польских миссионеров несут служение почти в 100 странах мира: они «проповедуют Евангелие, но в то же время управляют многими благотворительными проектами, призванными помочь бедным и больным. Эти дела милосердия являются важным свидетельством любви к ближнему», — подчёркивает в послании епископ Ежи Мазур.

Источник: Радио Ватикана