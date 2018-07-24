В Томске пройдет Католический Фестиваль имени св. Игнатия Лойолы

31 июля Церковь чтит память святого Игнатия Лойолы, основателя Общества Иисуса. В связи с этим Община Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Святого Розария в г. Томске сообщает, что в ближайшее воскресенье, 29 июля, на территории приходского храма состоится Католический Фестиваль имени св. Игнатия Лойолы.

В 12-30 (после Мессы в 11.00) гостям мероприятия будет предложено чаепитие и благотворительная ярмарка. Собранные средства будут направлены на покрытие расходов, связанных с реконструкцией нового приходского дома.

Также в праграмме: интересные аттракционы, вкусняшки и лотерея, в которой можно будет выиграть разные призы. Главный приз – велосипед!

Томский приход сердечно приглашает всех принять участие в этом празднике — либо приготовив что-нибудь, либо, просто покупая приготовленное другими.

Возможно также пригласить своих знакомых и друзей. Приглашаются все — независимо от накциональности и вероисповедания!

Все, кто хочет помочь в организации, могут связаться с Марией Березовской или с сестрой Людмилой.

Фестиваль пройдет на территории приходского храма по адресу: г. Томск, ул. Бакунина, 4