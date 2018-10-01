В Томске прошла встреча греко-католического духовенства России

Очередная ежегодная встреча священников и монашествующих византийского обряда на территории России в присутствии их ординария, Владыки Иосифа Верта, проходила на этот раз с 25 по 29 сентября в Томске.

Как рассказал ее участник, священник Роман Мокрий, всеми отцами и сестрами-монахинями отчетливо ощущалось отсутствие безвременно почившего протоиерея Андрея Зверева, организовывавшего подобные мероприятия в последние годы, однако в целом и эта встреча была проведена на должном высоком уровне. Приподнятому настроению ее участников также способствовала солнечная, теплая погода золотой сибирской осени. Самым важным и полезным моментом встречи была возможность тесного общения священников и монашествующих друг с другом и со своим Архипастырем – Преосвященным Иосифом Вертом.

Запомнился также доклад сестры-монахини из Конгрегации Святого Иосифа Обручника Пресвятой Девы Марии Павлы Дубасюк, носивший характер личного выстраданного свидетельства: именно сестра Павла вместе с протоиереем Алексеем Баранниковым принимала непосредственное участие в обретении мощей преподобномучениц Олимпии и Лаврентии. Несколько ценных дополнений к этому свидетельству прозвучало из уст отца Алексея Баранникова. Со своей стороны, священник Александр Бургос (настоятель прихода Сошествия Святого Духа в Санкт-Петербурге) поделился своим анализом некоторых аспектов жизни Церкви своего права.

Завершающим аккордом встречи духовенства византийского обряда, служащего на территории РФ, стало паломничество всех ее участников в Харск, где у мемориала на месте захоронения блаженных преподобномучениц Олимпии и Лаврентии была отслужена Архиерейская Литургия.

Как отметил о. Роман Мокрий, в ходе встречи ежедневная Божественная Литургия Святого Иоанна Златоуста служилась как согласно украинской традиции, так и по синодальному чину. Всего во встрече греко-католического духовенства в Томске приняло участие порядка двадцати священников и сестер-монахинь, представлявших приходы византийского обряда от Санкт-Петербурга на западе, до Омска и Кузбасса на востоке.



Фото предоставлено о. Романом Мокрием