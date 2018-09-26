В Томске началась очередная встреча греко-католического духовенства России

Ежегодная встреча священнослужителей и монашествующих византийского обряда, совершающих свое служение на территории Российской Федерации, началась 26 сентября в Томске.

Ее кульминацией станет паломничество к месту захоронения блаженных преподобномучениц Олимпии и Лаврении вблизи поселка Харск Томской области в субботу 29 сентября. Впервые в этом, ставшем уже традиционным паломничестве примет участие всё греко-католическое духовенство России во главе со своим ординарием, Владыкой Иосифом Вертом.

В программе встречи – также доклады священников Александра Бургоса и Кирилла Миронова, монахини Павлы Дубасюк и презентация репринтного издания Иерейского Молитвослова – официального молитвослова Русской Католической Церкви Византийского Обряда, впервые увидевшего свет в Риме в 1950 г.

Начавшаяся сегодня встреча впервые пройдет в отсутствие секретаря Ординариата для католиков византийского обряда на территории РФ, безвременно почившего 8 августа с.г. протоиерея Андрея Зверева. В то же время ее участники приветствовали в своих рядах нового собрата – отца Романа Мокрия, возведенного в пресвитерский сан 16 сентября с.г.