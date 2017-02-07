В Тэзе пройдут Дни христианско-мусульманской дружбы

С 5 по 8 мая 2017 года во французской экуменической общине Тэзе пройдут Дни дружбы между христианами и мусульманами. Группа исламско-христианской дружбы и члены экуменической общины, являющиеся инициаторами мероприятия, приглашают в Тезе молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет.

Тема мероприятия — «Пробуждение присутствия Бога в нас». Кроме обычной деятельности экуменического центра, программой предусматривается также проведение семинаров, посвященных вопросам взаимопонимания между христианами и мусульманами. Мусульмане будут иметь отдельное помещение для молитвы, которое будет постоянно открыто во время мероприятия. Христиане будут собираться на молитву в храме Примирения.

На семинарах с докладами выступят французский писатель сирийского происхождения Халед Румо, являющийся сторонником культурного и религиозного диалога, преподаватель протестантской теологии в Страсбургском университете профессор Ральф Штейли, духовный лидер мистико-аскетического суфийского братства «Алавия» Халед-Бен-Тунес, и приор общины Тэзе брат Алоис Лёзер.

Председатель ассоциации «Parle-moi d’islam» («Расскажи мне об исламе») Кагина Багул и пастор Объединенной протестантской Церкви Франции Мирель Акуала будут рассматривать темы молитвы и провозглашения в Коране и Евангелии, цитируя соответствующие отрывки из священных писаний.

Участники христианско-мусульманской встречи обсудят также тему: «Свобода выражения мнения, принцип светскости, уважение к священному: каким должно быть равновесие в сосуществовании между различными религиями, а также атеистами, в рамках единого общества». Среди участников межрелигиозной встречи будут представители ассоциации «Расскажи мне об исламе», которая стремится показать ислам как религию, уважающую ценности мира и братства.

В докладах предполагается также участие монахини, которая заботится о людях с болезнью Паркинсона. Она расскажет о том, как воспринимать болезнь в свете духовности святого Франциска Ассизского.

Смешанная супружеская пара поделится своим личным опытом сосуществования между христианами и мусульманами. Братья общины Тэзе поделятся размышлениями о милосердии и о взаимоотношениях между наукой и верой. Во встрече примет участие также художник Абдулсаттар аль-Мансур, сирийский беженец, живущий в Тэзе вместе со своей семьей.

По материалам Radio Vaticana