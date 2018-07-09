В Тбилиси завершилась работа по созданию учебника ассирийского языка

В Тбилиси завершилась работа над созданием учебника ассирийского, или как он упомянут в книге, современного арамейского языка со словарем, сообщает «Благовест-инфо» со ссылкой на «Новости-Грузия».

Над изданием более 10 лет трудился хорепископ Беньямин Бет-Ядгар – настоятель ассиро-халдейской католической церкви им. Мар Шимуна Бар Сабаэ, которая расположена в одном из центральных районов столицы Грузии.

Вместе с ним над 800-страничным учебником с ассиро-русским и ассиро-английским словарём, в котором более 4 000 слов, работали множество людей — это и сотрудники Ассиро-халдейского культурного центра, профессора и доценты института восточных языков Грузии, многие ассирийские знатоки родного языка.

Изучая родной язык посредством данного учебника, прилагая усилия и действительный интерес к богатейшему ассирийскому языковому наследию, желающий, как гласит автор издания, за год-два может изучить родной язык.

Подробно о работе над уникальным изданием хорепископ Беньямин Бет-Ядгар рассказал каналу «Шамирам Медиа» (США) в авторской программе известной ассирийской телеведущей Шамирам Шамалте.