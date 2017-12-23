Рождественскую иллюминацию включили в Тбилиси (ФОТО)

В грузинской столице зажгли главную праздничную елку. Накануне торжественного включения рождественско-новогодних огней перед зданием парламента на проспекте Шота Руставели состоялся концерт, сообщает «Новости-Грузия».

Открыл вечер Горийский женский хор, который исполнил украинскую рождественскую песню «Щедрик» в музыкальной обработке композитора Николая Леонтовича.

К гостям мероприятия обратился мэр Тбилиси Каха Кахаладзе, который поздравил собравшихся с наступающими праздниками и поблагодарил компанию «Тбилсервис групп» за работу, проделанную для украшения города.

После обращения мэра, иллюминация на главной елке была включена. Елка украшена различными орнаментами, выполненными в грузинских мотивах.

Следует отметить, что 2018 год центральные улицы Тбилиси встречают совершенно новой иллюминацией.

Новое праздничное освещение было установлено на проспектах Руставели, Чавчавадзе, Костава и Тамарашвили. Кроме того, световые композиции украшают улицы Пекина, Царицы Тамар и Бараташвили. Старую иллюминацию распределили по другим районам Тбилиси.

Напомним, в этом году мэрия Тбилиси потратила на реставрацию старых и закупку новой новогодней иллюминации, а также организацию праздничных мероприятий беспрецедентную сумму – 3 миллиона лари (более 1,1 миллиона долларов).

Фото: пресс-службы мэрии Тбилиси