В Таиланде началась операция по спасению детей из пещеры
Спасатели в Таиланде проводят операцию по эвакуации 12 мальчиков и их футбольного тренера из пещеры, заявили местные власти, сообщает Би-би-си.
«Сегодня день Д. Мальчики готовы ко всем сложностям», — цитирует Франс пресс главу спасательной миссии Наронгсака Оссатанакорна.
Операция началась в 10 утра по местному времени (05:00 по мск). Спасатели ожидают, что в лучшем случае первая группа детей выберется из пещеры к девяти вечера по местному времени (16:00 мск), после чего их сразу же отвезут в больницу.
Вся операция может занять два-четыре дня. В ней принимают участие 13 иностранных дайверов, пять тайских дайверов и пятеро «морских котиков».
Как передает корреспондент Би-би-си, первая группа мальчиков уже должна была стартовать. Первая часть пути — самая сложная, им придется пройти через узкие, затопленные водой участки пещеры, часто погружаясь под воду.
Ранее детей научили пользоваться аквалангистским оборудованием, однако у мальчиков нет никакого опыта погружения.
По плану, дети должны будут отдохнуть в пещере, которая служила базой для спасателей, после этого им останется миновать наименее сложный участок пути.
Изначально допускалось, что застрявшая в пещере группа может провести там несколько месяцев, однако рано утром в воскресенье Наронгсак заявил, что в настоящее время условия идеальны для спасательной операции.
«Сейчас и в следующие три или четыре дня, условия идеальны [для эвакуации] в том, что касается уровня воды, погоды и здоровья мальчиков», — заявил Наронгсак.
Спасатели опасаются, что вскоре могут начаться муссонные дожди, которые затопят узкие туннели в пещере.
Журналистам и всем, кто не участвует в спасении детей, было сказано покинуть территорию возле пещеры.
Ранее стало известно, что застрявшие в подземной пещере дети научились погружаться под воду с аквалангистским оборудованием.
Нехватка кислорода в пещере и угроза проливных дождей вынуждают спасателей торопиться, сообщил губернатор в субботу. В то же время высказывались предположения, что детям придется провести в пещере несколько месяцев.
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Группа подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер по футболу пропали 23 июня в пещерном комплексе Тхам Луанг, куда они отправились на экскурсию. Из-за начавшихся проливных дождей в пещере стала резко прибывать вода, и они были вынуждены уйти вглубь на четыре километра, оказавшись таким образом отрезанными от входа.
Поиски пропавшей футбольной команды продолжались девять дней. В понедельник, 2 июля, подростков обнаружили британские дайверы Джон Волантен и Рик Стантон. У Волантена была с собой видеокамера, на которую он записал момент встречи. Их нашли на возвышенности примерно в 4 км от входа в пещеру.
Все 13 человек живы и почти невредимы, хотя очень ослаблены, поскольку провели девять суток в темноте и без продовольствия.
Группе начали доставлять еду, кислородные балоны и другие припасы. Во время опеации погиб дайвер — бывший военнослужащий ВМС Таиланда. Старшина Саман Гунан доставил мальчикам и их тренеру баллоны с кислородом, а сам потерял сознание на обратном пути. Гунана вытащил наружу его напарник, однако спасти его не удалось.
К поиску пропавшей группы было приковано внимание всего мира, до последнего момента было непонятно, где именно они находятся, и с каждым днем шансы найти подростков живыми сокращались.
По всей видимости, поначалу дети могли передвигаться внутри пещеры по сухой поверхности, но вскоре прибывающая вода заполнила узкие проходы грязью и мусором, затруднив передвижение и сильно ограничив видимость.
Дайверам пришлось передвигаться практически в кромешной темноте. Предполагалось, что дети могут находиться на песчаной возвышенности, которую называют «Паттайским пляжем», но она была затоплена.
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Пещерный комплекс Тхам Луанг находится неподалеку от города Чианграй на севере Таиланда. Во время сезона дождей, который длится до сентября или октября, он постоянно затапливается.
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