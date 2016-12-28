В султанате Бруней запрещено публичное празднование Рождества Христова
БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН. В Султанате Бруней запрещено публичное празднование Рождества, сообщает Седмица.ру со ссылкой на британскую газету Independent.
Христианам разрешают праздновать Рождество Христово только в их собственных домах. Новый закон, недавно обнародованный, полностью запрещает открытые проявления празднования Рождества, включая вывешивание любых Рождественских украшений и надписей — за это следует наказание: вплоть до пяти лет тюремного заключения.
Запрета Рождества в Брунее потребовали исламские лидеры это богатой нефтью бывшей британской колонии. Они опасаются, что публичные проявления Рождественского празднования могут заставить местных мусульман подражать образу жизни христианских народов.
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