В султанате Бруней запрещено публичное празднование Рождества Христова

БАНДАР-СЕРИ-БЕГАВАН. В Султанате Бруней запрещено публичное празднование Рождества, сообщает Седмица.ру со ссылкой на британскую газету Independent.

Христианам разрешают праздновать Рождество Христово только в их собственных домах. Новый закон, недавно обнародованный, полностью запрещает открытые проявления празднования Рождества, включая вывешивание любых Рождественских украшений и надписей — за это следует наказание: вплоть до пяти лет тюремного заключения.

Запрета Рождества в Брунее потребовали исламские лидеры это богатой нефтью бывшей британской колонии. Они опасаются, что публичные проявления Рождественского празднования могут заставить местных мусульман подражать образу жизни христианских народов.