В Стамбуле проходит встреча Московского и Константинопольского Патриархов

Стамбул, 31 августа. Патриарх Константинопольский Варфоломей и Патриарх Московский Кирилл на встрече в Стамбуле заявили о приверженности диалогу и совместным трудам на благо Православной Церкви.

«Мы верим в силу диалога. В то время как политическое руководство использует диалог, чтобы разрешить проблемы своих стран, мы, религиозные лидеры, используем диалог ещё больше, потому что это путь, который нам завещан самим Богом», — сказал, открывая в пятницу встречу, патриарх Варфоломей.

Он напомнил патриарху Кириллу об общих духовных наставниках, с которыми они долгие годы «трудились на благо Церкви».

«Молитвами наших предшественников пусть сегодня и мы сможем потрудиться на благо православия», — пожелал в ответ патриарх Кирилл.

Он признался, что всякий раз, когда посещает Константинопольскую патриархию, «в память встают очень важные моменты нашей совместной истории».

«В каждую эпоху наши Церкви сталкивались с различными вызовами, проблемами, и мы по милости Божьей всегда находили, что и как нужно сделать, чтобы ответить на вызовы времени», — сказал патриарх Кирилл.

Продолжая тему диалога, обозначенную патриархом Варфоломеем, он указал на разницу в диалоге, который ведут политики, отстаивающие интересы своих стран, и диалоге религиозных деятелей.

«Мы, конечно, представляем интересы своих Церквей, но и думаем о единстве и благополучии Церкви в целом», — подчеркнул патриарх Кирилл.

По его мнению, это накладывает на церковных деятелей «определённую ответственность, обязательства, но одновременно даёт силы и вдохновение».

«Вот почему, несмотря на то, что в этом здании были разные дискуссии, у меня с этим местом связаны очень светлые воспоминания, потому что никогда мы не сделали ничего, что могло бы повредить вселенскому православию. Потому что мы несём ответственность за всю Церковь, за все Тело Христово», — сказал патриарх Кирилл.

Стороны официально не оглашали повестку встречи, заявляя лишь, что обсуждаться будут “двусторонние вопросы, представляющие интерес”.

Ожидается, что Патриархи обсудят вопрос предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.

Патриарх Кирилл ранее заявлял, что “попытки искусственно оторвать Украинскую Православную Церковь от Московского Патриархата способны привести к катастрофе общеправославного масштаба”.

Источники: Правмир и Интерфакс