В США выпустят сборник песен Элвиса Пресли о вере

В августе 2018 года выйдет новый музыкальный сборник «Where No One Stands Alone» с композициями известного американского певца Элвиса Пресли о вере, сообщает сайт Рублёв со ссылкой на The Christian Post.

14-трековый госпел-альбом объединит классическое исполнение Пресли с современными аранжировками. В альбом также войдут бэк-вокалы исполнителей, которые выступали с музыкантом до его смерти в 1977 году.

Жанр духовной христианской музыки госпел (от англ. Gospel music — евангельская музыка) появился в конце XIX века и получил развитие в первой трети XX века в США.

Главной песней альбома станет песня «Where No One Stands Alone», в которой Лиза Мария Пресли поет в дуэте с голосом ее умершего отца.

«Мне очень хотелось спеть со своим отцом. Текст касается моей души. Я уверена, что эти слова вызывали у моего отца очень похожие чувства», ― приводит издание слова Л.М. Пресли.

В альбом войдут современные версии популярных госпел-композиций «Удивительная благодать» (Amazing Grace), «Он коснулся меня» (He Touched Me) и «Как велик Ты» (How Great Thou Art).

«Элвис Пресли может быть знаменит как «Король Рок-н-Ролла», но его настоящей музыкальной любовью был именно госпел. За время своей карьеры он записал в этом стиле более 50 песен», — говорится в пресс-релизе диска Gospel Music Association.

При жизни Элвис Пресли записал три госпел-альбома, которые принесли ему премии «Грэмми».

Альбом «Where No One Stands Alone» выйдет 10 августа в цифровом виде, на CD и виниле. Сборник уже доступен для предварительного заказа.



Элвис Пресли и вера

Американский певец и актёр, один из самых коммерчески успешных исполнителей популярной музыки XX века, Элвис Пресли (Elvis Presley, 1935-1977) популяризовал рок-н-ролл, хотя и не был первым исполнителем этого жанра. Тем не менее, именно он соединил кантри и блюз, дав рождение рокабилли, которым отмечены его первые записи в середине 1950-х годов. Вкрапливая в свой стиль элементы госпел и эстрады, Пресли вышел за рамки рокабилли и достиг мировой популярности.

С детства Элвис рос в окружении музыки и религии: в их семье было обязательным посещение церкви и участие в церковном хоре.

В молодости Пресли посещал ежемесячные госпельные шоу, проводившиеся в Мемфисе, которые оказали на него глубокое впечатление.

В 1960 году вышла первая долгоиграющая пластинка Пресли в жанре госпел — «His Hand in Mine» (Его рука в моей).

При жизни музыкант получил три награды «Грэмми», — все за музыку госпел: в 1967 году за альбом How Great Thou Art, в 1971 году за альбом He Touched Me и в 1974 году за концертную версию песни «How Great Thou Art».

В Америке его прозвали «королём рок-н-ролла» (или просто «королём» — The King). Относительно этого звания, Пресли говорил: «Есть только один король, и это Иисус Христос», — отмечает Christian Today.

Элвис Пресли отождествлял себя с христианством и описывал евангельскую музыку как «самую чистую вещь на этой земле». Как-то он признался одному пастору в том, что хотел бы прожить нравственную жизнь.

Некоторые полагают, что Пресли был скорее духовным искателем, чем совершенным христианином, с интересом ко многим различным мировым религиям.

Интерес к духовному оставался с певцом вплоть до его кончины. Пресли умер, прочитав книгу о знаменитой христианской реликвии ― Туринской плащанице: книгу обнаружили рядом с его телом.

Christian Today приводит несколько цитат музыканта о вере:

«Все, что я хочу, это знать правду, знать и переживать Бога. Я искатель, в этом весь я»;

«Музыка, как и религия ― вы должны быть движимы ими»;

«Кем бы я ни стал, это будет то, что Бог избрал для меня»;

«Мы проводим два шоу за ночь в течение пяти недель. Много раз мы поднимаемся и поем песни до рассвета ― это песни госпел. Мы выросли на них. Они более или менее успокаивает голову. Мою ― точно»;

«Я верю в Библию. Я верю, что все хорошее исходит от Бога. Я не верю, что я пел бы так, как я это делаю, если бы Бог был против»;

«Истина подобна солнцу. Вы можете закрыть его на время, но он не уходит»;

«Господь может дать, и Господь может отнять. В следующем году, возможно, я буду пасти овец».