В США создана госслужба для защиты прав верующих врачей

В США создается новая государственная служба для защищы верующих медиков, отказывающих по мотивам своих убеждений в абортах, в помощи трансгендерам и в других услугах, сообщает The Guardian.

Администрация президента Трампа приняла решение о создании новой службы. Служба под названием «Отдел по вопросам свободы веры и совести» создана при Агентстве США по здравоохранению и гуманитарным услугам (АЗГУ), и задача нового отдела заключается в том, чтобы защищать работников здравоохранения, которые вынуждены отказывать в помощи пациентам и своим собственным коллегам по мотивам своих религиозных убеждений. Новый отдел подчиняется Департаменту прав человека при АЗГУ. «Законы, защищающие свободу вероисповедания и совести останутся пустыми словами на бумаге, если мы не будем их должным образом внедрять в жизнь» – заявил Роджер Северино (Roger Severino), директор Департамента прав человека, прославившийся как открытый противник абортов, однополых браков и анти-дискриминационных гарантий для трансгендеров.

На церемонии открытия нового отдела выступили законодатели, выступающие против абортов; лидер Фонда защиты свободы вероисповедания, известный своими активными выступлениями против включения в медицинскую страховку услуг по «контролю рождаемости»; а также акушерка, которую не приняли на работу в клинику женского здоровья на том основании, что она выступает против абортов. «Нельзя допускать такие ситуации, когда человек вынужден делать выбор между помощью больному человеку и соблюдением своих глубочайших моральных и духовных убеждений и принципов, и новый отдел будет оказывать юридическую помощь жертвам незаконной дискриминации в таких ситуациях, – сказал Северино. – Слишком долго мы видели, как с враждебностью воспринимается каждый иск по защите свободы совести, как уклоняются от помощи пострадавшим, но настало время изменений, и эти изменения начинаются здесь и сейчас».

С тех пор, как в США были легализованы однополые браки, духовные и моральные убеждения стали яблоком раздора и поводом для сражений традиционалистов и ЛГБТ-активистов в стране. Многие из этих конфликтов переносятся в суды и широко обсуждаются в американской прессе.

Весьма типично и символично для подобных дел судебное разбирательство по обвинению пекаря из Колородо в том, что он отказал в свадебном торте паре гомосексуалистов – причем этот случай наделал много шума, прошел череду судебных инстанций и в декабре дошел до верховного суда США.

Учреждение отдела по свободе вероисповедания идет в русле избранной администрацией Трампа политики управления, а именно – политики резких перемен в исполнительных органах власти, на которые президенту не требуется получать одобрение от конгресса. Поборники прав человека уже бьют тревогу в связи с появлением нового отдела. «Свобода вероисповедания не дает права на неисполнение законов об услугах здравоохранения и законов против дискриминации граждан, – говорит Луиза Меллинг (Louise Melling), замдиректора юридической службы Американского союза за гражданские свободы. – Она не дает права на отказ в перевозке пациентки после аборта, или права на отказ в медицинской помощи пациенту-трансгендеру. Медицинская помощь должна регулироваться только соответствующими медицинскими нормами и стандартами, а не религиозными убеждениями».

Решение о создании отдела раскритиковала также сенатор Пэтти Мюррей (Patty Murray) от демократической партии в Вашингтоне. «Это еще один пример попытки поставить идеологию впереди помощи, оказываемой людям, – отметила Мюррей. – Я считаю совершенно неприемлемым любой подход, оправдывающий отказ или промедление в медицинской услуге кому бы то ни было по идеологическим причинам, поскольку такие действия ставят под угрозу здоровье и жизнь граждан».

Источник: Седмица.ру