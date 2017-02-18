В США скончался бывший настоятель новосибирского прихода францисканцев

16 февраля 2017 года в США в возрасте 86 лет отошел ко Господу отец Блейс Карас, OFM, служивший в Крестовоздвиженской обители и во францисканском приходе г. Новосибирска с 1993 по 2000 годы.

Отец Блейс был американцем польского происхождения. История его жизни была довольно драматичной, как и у многих современников ушедшего XX века. Когда он был ещё подростком, его семью депортировали из Польши в Сибирь. И он несколько лет жил в Сибири с родителями, братьями и сестрами. Затем он оказался среди детей, вывезенных в Иран.

Через Иран и Индию он попал в Америку, а там вступил во францисканский монастырь. Спустя некоторое время он был рукоположен во священники и служил среди поляков в Чикаго.

В самом начале 90-х годов он приехал служить в Россию, в Сибирь, к потомкам тех, с кем в своем далеком детстве он разделил судьбу.

Некоторое время о. Блейс был даже настоятелем францисканского прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Новосибирске. Затем вернулся в США.

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В пятницу, 24 февраля в 18.00 в приходском храме отцов-францисканцев (Новосибирск, 2-й переулок Мира, 10) состоится богослужение за упокой его души.

Просим также о молитве всех, кто его знал.