В США скончался бывший настоятель новосибирского прихода францисканцев
16 февраля 2017 года в США в возрасте 86 лет отошел ко Господу отец Блейс Карас, OFM, служивший в Крестовоздвиженской обители и во францисканском приходе г. Новосибирска с 1993 по 2000 годы.
Отец Блейс был американцем польского происхождения. История его жизни была довольно драматичной, как и у многих современников ушедшего XX века. Когда он был ещё подростком, его семью депортировали из Польши в Сибирь. И он несколько лет жил в Сибири с родителями, братьями и сестрами. Затем он оказался среди детей, вывезенных в Иран.
Через Иран и Индию он попал в Америку, а там вступил во францисканский монастырь. Спустя некоторое время он был рукоположен во священники и служил среди поляков в Чикаго.
В самом начале 90-х годов он приехал служить в Россию, в Сибирь, к потомкам тех, с кем в своем далеком детстве он разделил судьбу.
Некоторое время о. Блейс был даже настоятелем францисканского прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Новосибирске. Затем вернулся в США.
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В пятницу, 24 февраля в 18.00 в приходском храме отцов-францисканцев (Новосибирск, 2-й переулок Мира, 10) состоится богослужение за упокой его души.
Просим также о молитве всех, кто его знал.
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