В США религиозные деятели помогают подпольной сети по укрыванию нелегальных мигрантов

Американцы по всей территории США с участием и при поддержке приходского духовенства создают подпольную сеть по укрыванию нелегальных мигрантов, причем многие священники считают, что исполняют тем самым библейские заповеди, сообщает Worldreligionnews.

Всего удивительней то, что это движение уже охватило все религиозные группы, поскольку независимо от веры многие считают своим прямым долгом помощь людям, стремящимся найти убежище от войн, нищеты и насилий. Причем каждый, кто присоединяется к этому движению, в полной мере осознает возможные последствия своих действий. Так, один иудей, причастный к организации сети и, по понятным причинам, не называющий свое имя, признается, что испытывает страх при мысли о возможных преследованиях властей. По законам США, полицейские и сотрудники спецслужб не имеют права проникать на территорию частной собственности без ордера, но вряд ли это им сильно помешает, и потому, безусловно, организаторы сопротивления властям серьезно рискуют.

Нынешняя сеть подпольщиков, уже получившая название «Группа быстрого реагирования», во многом напоминает аналогичную сеть 1980-х годов, которая тогда называлась «Движением убежищ». Среди нынешних подпольщиков есть как люди, уже подготовившие убежища и готовые в любую минуту их предоставить, так и те, кто уже скрывает семьи нелегальных мигрантов. Отличие этих движений заключается лишь в том, что в «Движении убежищ» принимали самое широкое участие религиозные организации, которые с готовностью предоставляли помещения своих храмов и школ беглецам; в то время как в «Группу быстрого реагирования» входят, в основном, владельцы частных домов, складов, предприятий, гостиниц и других возможных укрытий, где можно разместить иммигрантов, не имеющих законных документов и нуждающихся в защите от властей. По действующим законам США, молельные сооружения считаются общественными местами, и потому полиция имеет право свободного доступа в них для исполнения своих обязанностей, а вот для доступа на территорию частной собственности ей нужны ордера. И потому люди готовы давать укрытие мигрантам в своих домах.

Духовенство христианских храмов в большинстве своем считает, что те, кто предоставляет приют и укрытие беглецам из числа преследуемых законом иммигрантов, исполняют тем самым заповеди Господни. Многие иудеи также примкнули к движению подпольных защитников, считая, что таким образом они смогут оплатить свой давний долг семьям тех великодушных и мужественных немцев, что когда-то укрывали их дедов и отцов от нацистов. Раввин Зах Хувер, к примеру, исполнительный директор организации межрелигиозного взаимодействия при медиа-ресурсе LA Voice, говорит, что не боится преследований властей за свое участие в движении и не находит нужным скрываться, поскольку, в конце концов, каждый из нас несет ответ лишь перед Господом. А католический священник Ада Валиенте говорит, что новые законы, ужесточающие положение иммигрантов в стране, посягают на духовные основы церкви, поскольку разделяют семьи и любящие сердца.

На данный момент известно, что подпольная сеть может разместить не менее 100 семей иммигрантов, но вполне возможно, что это только верхушка айсберга, поскольку о подпольщиках мало что известно, а движение быстро набирает силу и вскоре, по утверждениям его участников, сможет предоставлять убежища тысячам семей.

Источник: Седмица.ру