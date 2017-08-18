В США пройдет «Воскресенье катехизатора»

17 сентября Католическая Церковь в США проведет «Воскресенье катехизатора» на тему миссионерства. Девизом этого специального дня будет призыв «Жить как ученики-миссионеры».

Такое мероприятие проходит в стране ежегодно в третье воскресенье сентября и является «замечательной возможностью задуматься о роли каждого человека, какую он в силу Таинства Крещения играет в передаче веры и в свидетельстве Евангелия», — читаем в информационном сообщении Епископской конференции США.

Монс. Леонард Блэр, возглавляющий Епископскую комиссию по евангелизации и катехизации, обратился к пастве с посланием, увещая верных принять участие в «Воскресенье катехизатора».

«Я молюсь, — пишет прелат, — дабы через Таинства, через личную молитву, глубокое познание веры и евангельское свидетельство мы могли возрастать в любви Господа и расширять евангелизационную миссию Церкви».

Источник: Радио Ватикана