В США проходит выставка религиозного искусства Гималаев

НЬЮ-ЙОРК. В Художественном музее Рубина проходит выставка «Шедевры гималайского искусства», сообщается на сайте музея.

Экспозиция построена таким образом, чтобы продемонстрировать то, как появлялись и развивались различные направления в индуистском и буддийском искусстве гималайского региона на протяжении почти тысячелетия, начиная с XII и вплоть до конца XX века.

Экспонаты, интерактивные панели и электронные гиды позволяют посетителям познакомиться с художественными традициями западного, восточного и центрального Тибета, Бутана, Кашмира, Восточной Индии, Непала, Китая.

Организаторы и кураторы экспозиции выделили самые выдающиеся произведения религиозного искусства, представленные на ней. Это, в частности:

– Очень изысканная по своему художественному исполнению Лотосовидная Мандала XII века, из северо-восточной Индии. Мандала изображена в виде стилизованного цветка, к которому прикреплены механически приводимые в движение лепестки. При поднятии лепестков открывается образ божества, окружённого восемью танцующими йогинами.

– Богиня Дурга, убивающая демона Махишасуру, – скульптурный образ созданный в XIII в. непальскими мастерами, на котором богиня запечатлена в торжественный момент своей победы над врагом (это одна из самых древних скульптур, имеющихся в коллекции Музея Рубина);

– Маска бутанского происхождения, на которой запечатлена одна из восьми манифестаций полулегендарного основателя Тибетского буддизма Падмасамбхаве. Он был индийским учителем буддийской Тантры, живший в VIII в. и за свою деятельность в качестве первого проповедника буддизма в Тибете почитаемый значительной частью тибетцев и бутанцев как «второй Будда». (В Тибете и Бутане он также известен под именем Гуру Ринпоче, что значит «Драгоценный Учитель».)

– Живописное полотно XIX в. с несколькими сценами из жизни известного индийского учителя мудрости Шантаракшита, который запечатлён рядом со стилизованным образом основанного им в VIII в. первого тибетского монастыря.

В одном из самых крупных тематических разделов выставки экспонируется уникальный иллюстрированный манускрипт, оформленный в XVIII веке известным тибетским художником по имени Сонам Пелджор. Этот манускрипт, недавно приобретённый Музеем Рубина, выставляется теперь вместе с коллекцией буддистских произведений искусств, связных с тибетской астрологией и космологией.

Созданный в рамках тибетской школы буддизма Сакья, манускрипт, состоящий из пятидесяти девяти частей, содержит девяносто четыре иллюстрации тибетской системы основополагающих дивинаций, известной как астрологический трактат «Белый Берилл». Исключительность иллюстративного материала означенного трактата состоит в том, что на сегодняшний день неизвестно ни одной версии этого трактата с таким количеством рисунков.

Тибетский астрологический трактат охватывает знания нескольких традиций, в том числе древнюю тибетскую традицию изучения созвездий, основы китайской астрологии, ряд индийских астрологических систем, а также буддийскую Калачакру-тантру («Тантра Колеса Времени»). Все эти элементы были сведены воедино при составлении трактата «Белый Берилл» регентом при Пятом и Шестом Далай-ламах Деси Сангье Гьяцо (1653–1705).

Различные приёмы вычислений и календарные таблицы применялись и применяются до сих пор в некоторых школах тибетского буддизма для того, чтобы определять благоприятное время для женитьбы, а также для объяснения структурных связей во Вселенной между разными мирами и человеческими сообществами и отдельными индивидами, для толкования движения звёзд и предсказания погоды.

Рукопись с трактатом «Белый Берилл» была обнаружена европейскими учёными в конце 1980-х гг. и была приобретена знаменитым лондонским антикваром Сэмом Фоггом, который в последующие годы финансировал исследования манускрипта.

Снабженный переводом на английский, комментариями и научным аппаратом трактат был издан в 2001 и 2008 годах известным британским исследователем Тибетского буддизма Гуирмом Дордже.

Источник: Седмица.ру