В США на крупнейшем форуме исследователей античности обсуждали вопросы раннехристианской истории и искусства

В столице штата Массачусетс прошёл четырёхдневный объединённый конгресс Общества изучения классической древности и Американского института археологии, сообщается на сайтах организаций.

В научном форуме приняло участие более 400 исследователей, специализирующихся в изучении античных текстов, истории, искусства и археологии Древней Греции и Древнего Рима, из нескольких десятков стран мира. Работа конгресса была распределена на 84 тематические секции, часть из которых проходили в форме коллоквиума.

Одной из наиболее многочисленных была секция-коллоквиум «Новые подходы к изучению Римских катакомб», на которой, в частности, было представлено несколько докладов по археологической проблематике: «Римские саркофаги в контекстах катакомб»; «Денежные и продуктовые приношения на могилы покоящихся в катакомбах»; «Христианские новшества и христианские изображения в крипте Римских пап катакомб Калликста» и др.

Другая археологическая секция называлась «Монументы и изображения римских императоров». Значительная часть сообщений здесь была посвящена анализу артефактов, так или иначе связанным с культом императора: «Археология апофеоза: римские монеты, погребальные костры и специальные места отправления императорского культа»; «По стопам Августа: Адриан и его императорский культ»; «Апофеос или триумфальная колесница? Иконография изображения некоторых пустых колесниц на римских монета императорского периода», и др.

Сессия под названием «Поклонение богине, почитание Девы Марии и женская гендерная идентификация» практически полностью была посвящена разным культурологическим и историко-искусствоведческим аспектам восприятия образа Богородицы на исходе античности и в начале эпохи Средних веков.

Так, профессор истории искусств Масарикова университета Иван Фолетти (Чехия) в своём сообщении «Образ Божьей Матери как отражение положения женщины Поздней античности» показывает, как в произведениях изящного искусства и в гомилиях церковных авторов IV-V веков воспринималась Дева Мария. Исследователь отмечает большое разнообразие её образов. Она предстаёт то как богатая аристократка, одетая в роскошную мантию; то как скромная вдова с наброшенным на голову мафорионом; то как девушка-простолюдинка. Основная гипотеза автора заключается в утверждении, что образ Марии менялся параллельно с изменением статуса женщин в Церкви. Этот статус всё более и более минимизировался. В результате уже в VI-VII в. преобладающим становится восприятие Матери Христа как бедной и смиренной вдовы. Соответственно и активная роль женщин в церковных институциях ограничивается лишь ролью монахини, настоятельницы монастыря.

Светлана Макульевич, профессор истории и теории искусства Университета Метрополитан (Сербия) выступила с докладом «От Артемиды Эфесской до чудотворной Девы Марии: феномен Тресковца». В нём исследовательница сопоставляет надписи и артефакты эллинистического периода и эпохи средневековья, найденные археологами и историками в сербском монастыре XII в. в Тресковце во имя Успения Богородицы, где имелись разного рода чудотворные христианские реликвии. В надписях, сохранившихся с античности, упоминается Артемида Эфесская, которой приписывается чудотворная сила и которая за это почиталась в античном храме на священной горе. Автор доклада видит определённую культовую преемственность в факте основания монастыря в честь Девы Марии на останках древнего святилища, посвящённого деве Артемиде.

Профессор искусствоведения Мэти Мейер (Открытый университет Израиля) представила доклад на тему «Актуальность и риторическая функциональность образа Афродиты в византийском искусстве». В докладе автор приводит многочисленные примеры использования образа богини Афродиты не только в эпоху поздней античности, но и в пост-иконоборческий период Византийского искусства, в особенности в иллюстрированных манускриптах. Д-р Мейер показывает, что усиление интереса к Афродите, или к её римскому аналогу – Венере, происходит за несколько веков до эпохи Ренессанса. При этом у византийских художников и писателей артикулируются всё те же идеи, связанные с Афродитой в языческой античности – любовь, секс, телесная красота и деторождение. Также в докладе указывается на влияние классической иконографии Афродиты Книдской или Афродиты Анадиомены на византийское изобразительное искусство, в создании образов известных женщин библейской и церковной истории, и в целом роль образа Афродиты в процессе формирования гендерных представлений в Византии.

С докладом на тему «Дева Мария и город» выступила профессор истории средневекового искусства Франческа Дельаква (Университет Палермо). В докладе анализируется феномен восприятия в Средние века образа Девы Марии в качестве модели женского лидерства и объекта почитания. В поле зрения исследовательницы – парадоксальный процесс того, как Мария, будучи изначально образцом скромности и смирения становится символом власти. Это особенно проявляется в её роли покровительницы, патрона Константинополя, Рима и других городов Римской империи и ряда итальянских городов-государств Средневековья. Автор доклада обосновывает тезис о влиянии этого феномена на современную активную роль женщины в политической жизни Европы.

Две больших сессии были посвящены вопросам ритуала и религиозных верований разных периодов античности. Прозвучали сообщения следующей тематики: «Божественное войско? Историко-социологические аспекты раннего египетского монашества»; «Дебаты о язычестве в христианской империи»; «Культ ириний в Папирусе из Дервени», и др.

В рамках конгресса прошло большое количество презентаций новых монографий, касающихся изучения античности. Прошли круглые столы и пресс-конференции, посвященные проблемам преподавания древних классических языков и антиковедческих дисциплин. Также были показан театральные постановки известных комедий и трагедий античных авторов.

Общество изучения классической древности (Society for Classical Studies ) – негосударственная организация, занимающаяся изучением древнегреческой и древнеримской цивилизации и популяризирующая знания о них. Общество основано в 1869 году. Является крупнейшим в мире по количеству исследователей-античников, входящих в него, и по масштабам своей деятельности. Существует на базе Пенсильванского университета.

Источник: Седмица.ру