В США на 91-м году жизни скончался глава мормонов Томас Монсон

Солт-Лейк-Сити, 5 января. Глава религиозной организации мормонов — «Церкви Иисуса Христа святых последних дней» — Томас Спенсер Монсон скончался 2 января в своем доме в Солт-Лейк-Сити на 91-м году жизни.

Т.Монсон занимал должность 16-го президента организации, начиная с 2008 года. В 36 лет он был посвящен в апостолы, что является высшим рангом мормонского духовенства. При этом он вошел в состав руководящего органа Церкви — Кворум 12 апостолов.

За время президентства Монсона число сторонников Церкви выросло с 13 миллионов до более чем 16 миллионов человек по всему миру. Стали функционировать десятки новых храмов.

Стоит отметить, что мормоны считают президента своей организации пророком, провидцем и носителем откровения.



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Религиозная община «Церковь Иисуса Христа Святых последних дней», основанная в XIX веке в США, насчитывает 16 млн. последователей во всем мире. Около трети последователей этого учения живет в Соединенных Штатах. Штаб-квартира религиозной организации расположена в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта.

Основатель мормонства Джозеф Смит опубликовал в 1830 году перевод Книги Мормона, местонахождение которой якобы открыл ему ангел по имени Мороний. В книге повествуется об истории некоего народа, населявшего Американский континент задолго до христианской эры, жившего ожиданием Мессии и ставшего свидетелем явления Христа после его воскресения.

Через несколько лет после основания мормонской церкви Смит был заключен в тюрьму (в частности, за проповедь многоженства) и там убит. Его последователи обосновались в тогда необжитом штате Юта на берегу Соленого озера (Солт-Лейк).

Хотя сами мормоны утверждают, что они являются единственной христианской конфессией, сохранившей неповрежденное учение Христа, традиционные Церкви считают их, скорее, последователями отдельной религии.

Среди мормонских практик, более всего противоречащих христианскому учению, можно назвать «крещение за умерших». Веря, что человек может быть крещен даже посмертно через своих живых родственников, мормоны проводят широкомасштабные генеалогические исследования, сотрудничая с органами записи актов гражданского состояния во многих странах. Со своей стороны, Католическая Церковь не дает последователям Джозефа Смита доступ к своим приходским книгам.

Члены «Церкви Иисуса Христа святых последних дней» активно занимаются миссионерством и благотворительностью.

По материалам Благовест-инфо и NEWSru.com

