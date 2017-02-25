В США христианка-флористка оштрафована за отказ обслуживать гей-пару
Девять судей штата Вашингтон вынесли решение против 72-летней Баронеллы Штутцман — флориста из Ричлэнда, которая должна заплатить штраф в сотни тысяч долларов за желание открыть свой цветочный магазин, сообщает pravoslavie.ru со ссылкой на CBN-news.
«Мне просто хочется создавать что-то такое, что заставляет людей улыбаться», — сказала Баронелла в недавнем интервью, описывая свою работу цветочного дизайнера.
Вскоре после того, как в штате Вашингтон легализовали однополые «браки» в 2012 году, маленький цветочный магазин стал эпицентром битвы за определение понятия брака, свободу вероисповедания и силу действующего закона.
Однополая пара захотела, чтобы Штутцман использовала свое «воображение и художественное мастерство для организации церемонии их бракосочетания», — заявила флорист в своем юридическом письме в адрес организации Alliance Defending Freedom (Альянс по защите свободы).
Гомосексуалисты хотели, чтобы их знакомая Штутцман одобрила этот однополый «брак».
«Роб Ингерсолл и я были давними знакомыми с тех пор, как в первый раз он вошел в мой магазин. И все эти годы он никогда при мне не поднимал тему гомосексуализма», — сказала CBN News Баронелла Штутцман, которая вот уже 30 лет работает в цветочном бизнесе.
«Однако теперь Роб просил меня выбрать между благосклонностью к нему и моей преданностью Христу», — написала Штутцман в местной газете после того, как был подан иск. «Я очень хорошо отношусь к Робу, но мои отношения с Господом Иисусом для меня все. Без Христа я ничего не могу сделать».
Консервативные группы, которые поддерживают христианский взгляд на брак между одним мужчиной и одной женщиной, такие как Совет по семейным исследованиям и Комиссия по свободе этики и религии (ERLC), выступили в защиту флориста.
«Сторонники законов свободы вероисповедания не заинтересованы в дискриминации людей», — написал Эндрю Уокер, директор исследований по вопросам политики в Комиссии по свободе этики и религии, отвечая на обвинения в оскорбительной дискриминации.
«Некоторые считают: «что тут такого, участвовать в таких мероприятиях, как регистрация однополого брака?» Но такие события явно несут сакраментальный смысл», — объяснил Уокер.
«Я могу потерять свою работу и жизненные сбережения, что также может навредить моим подчиненным», — отметила Баронелла в своем заявлении.
Помимо обжалования постановления в Верховном суде правозащитная организация Alliance Defending Freedom направила письмо президенту США Дональду Трампу с просьбой издать распоряжение о защите религиозных прав. «Президент Трамп, который пообещал сделать религиозную свободу первым приоритетом своей администрации, имеет возможность занять позицию против маргинализации верующих людей».
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