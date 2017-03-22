В США аноним помог церкви погасить ипотечный кредит в размере $4 млн

НЬЮ-ЙОРК, 22 марта. Неизвестный человек помог баптистской церкви в американском городе Филадельфия (штат Пенсильвания) полностью выплатить ипотечный кредит и погасить задолженность в размере $4 млн. Об этом сообщил во вторник телеканалу Fox News настоятель храма Ричард Дент.

«Нам позвонили из банка Citizens Bank и сказали, что ипотечный кредит погашен», — рассказал он, уточнив, что даритель предпочел не раскрывать своем имя. «Это было подлинное благодеяние. Мы такого не ожидали и верим, что без вмешательства Бога ничего бы не произошло», — добавил пастор.

Он также сообщил, что во время воскресной службы на глазах прихожан сжег документы по ипотеке храма. «Вот она, ипотека. Мы сожгли ее в присутствии всех», — сказал настоятель.

26 февраля верующие в торжественной обстановке отметили 114-ю годовщину со дня открытия церкви.

Пастор Дент также отметил, что после всех выплат от денег неизвестного дарителя осталась определенная сумма. Ее решено израсходовать на ремонт здания, а также на покупку дополнительных микроавтобусов, которые необходимы для перевозки престарелых и немощных верующих в церковь и на прием к врачам.

Источник: ТАСС