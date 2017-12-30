В соборе Святого Петра теперь будет звучать цифровой орган

Цифровой орган, который использовался раньше только во время богослужений на площади Святого Петра, теперь будет сопровождать Папские литургии и внутри Ватиканской базилики. Это новшество ввел в 2017 году руководитель древнейшего в мире церковного хора — Папской Сикстинской музыкальной капеллы — монсеньор Массимо Паломбелла. Свое решение он пояснил тем, что «новые требования нуждаются в новых решениях». Он утверждает, что цифровой инструмент способен «заполнить» акустическое пространство величественной базилики Святого Петра. Нововведение стало возможным благодаря американской фирме «Allen Organ Company», уже 70 лет лидирующей в секторе производства цифровых органов.

Новый цифровой музыкальный инструмент «дебютировал» в соборе в Рождественскую ночь. Он размещен возле алтаря Кафедры св. Петра рядом с традиционным органом, который остается незаменимым инструментом сопровождения богослужений. Монс. Паломбелла поясняет, что именно на этом месте цифровой инструмент может проявить весь своей потенциал, не нуждаясь в амплификации, посредством которой звучание органных труб распространяется с помощью микрофонов по всей базилике, площади и — через каналы коммуникации — по всему миру, что приводит к неизбежному искажению звука и значительным проблемам, связанным с шумовым фоном.

«До Второго Ватиканского собора, — пояснил монс. Паломбелла, — Папские богослужения проходили в Сикстинской капелле, и тогда не было проблем, связанных с международным вещанием и с микрофонами, — но прежде всего, тогда не было духового органа. В базилике Святого Петра богослужения проходили – и проходят по сей день – у алтаря Кафедры св. Петра, и духовой орган безупречен для этого звукового пространства. После литургической реформы Второго Ватиканского собора вся базилика Святого Петра превратилась в место богослужений, заставляя постоянно искать способы распространения, также и посредством масс-медиа, все более качественного звучания. Непрерывная работа в эти последние годы была проведена в первую очередь специалистами Радио Ватикана (в настоящее время Vatican Media), компаниями “Deutsche Grammophon” и “RAI”».

Источник: Радио Ватикана