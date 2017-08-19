В соборе Парижской Богоматери отслужат Мессу в память о жертвах терактов

Траурную Мессу о жертвах терактов в Испании и Буркина-Фасо, а также природных катастроф в Пакистане и Сьерра-Леоне будут служить в воскресенье 20 августа в соборе Парижской Богоматери, сообщается на официальном сайте Архиепархии французской столицы.

«Месса вечером в воскресенье в соборе Нотр-Дам-де-Пари пройдет в память о жертвах терактов, случившихся этим летом, в частности, в Буркина-Фасо и Барселоне, а также о жертвах природных катастроф, в частности, в Пакистане и Сьерра-Леоне», — говорится на сайте.

Также на сайте размещено письмо архиепископа Парижского кардинала Андре Вен-Труа архиепископу Барселоны Хуану Хосе Омелья.

«После ужасного теракта в Барселоне я хочу заверить вас в моей молитве о жертвах и о католическом сообществе Барселоны, и о жителях Каталонии, и обо всей Испании. Я, к сожалению, знаю, что эти убийства могут травмировать население, и присутствие Церкви может помочь всем противостоять этому испытанию», — написал кардинал.

В четверг вечером фургон въехал в толпу людей в туристическом центре Барселоны, 14 человек погибли, более 130 пострадали, среди них граждане почти 20 стран. Ответственность за теракт взяла группировка ИГИЛ. Парой часов позже фургон наехал на людей в Камбрильсе, в 120 километрах южнее, пострадали семь человек. Полиция предполагает связь двух атак друг с другом и со взрывами в Альканаре, в которых один человек погиб и более десяти пострадали.

В воскресенье несколько злоумышленников на мотоцикле подъехали к кафе «Стамбул» в столице Буркина-Фасо Уагадугу и открыли огонь по посетителям. Власти заявили, что речь идет о теракте. Всего в результате атаки погибли 18 человек, восемь получили ранения.

По материалам РИА Новости и сайта Архиепархии Парижа