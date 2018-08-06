В сирийской Маалюле возобновил работу монастырь, разграбленный боевиками

Православный монастырь святой Феклы в Маалюле в сирийской провинции Дамаск, разграбленный боевиками, возобновил работу после освобождения этой территории, передает «Благовест-инфо».

Как сообщил журналистам настоятель монастыря Ильяс Адес, в настоящее время работы по его восстановлению практически завершены.

«Ожила Маалюля, ожила церковь — посмотрите, сколько у нас туристов! 90% ремонта уже сделано. Сирия постепенно становится мирной страной. Разве можно этому не радоваться!» — сказал настоятель.

По его словам, ремонт будет завершен в течение двух недель. «Осталось доделать ремонт на втором и четвертом этажах и провести электричество, чтобы у нас могли останавливаться туристы и паломники. Через пару недель все закончим», — отметил священник.

Он также рассказал, что в обитель вернулись монахини, которые вынуждены были покинуть монастырь из-за войны. «За монахинь все очень переживали, их все очень любят. Прихожане согревались их душевным теплом. Я и сам сюда вернулся из Дамаска, как только узнал, что местность освободили от террористов», — добавил настоятель.

Маалюля была освобождена от боевиков в апреле 2014 года, после чего началось восстановление населенного пункта и монастыря. В этом Сирии неоднократно обещали помочь страны Запада и ЮНЕСКО, однако они так и не приняли участие в работах — восстановление обители ведут сирийские и российские специалисты.