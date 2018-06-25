В Швеции прошла международная конференция исследователей религиозной культуры Сирии

В шведской Объединённой Теологической академии и Стокгольмской высшей школы теологии святого Игнатия прошла трёхдневная научная конференция на тему «Будущее исследований в области сирологии», сообщается на сайте академии.

Научный форум приурочен к 80-ю выдающегося британского сиролога Себастиана П. Брока, который считается на сегодняшний день ведущим мировым специалистом по сирийскому языку и древне-сирийской христианской литературе.

В работе научного форума приняли участие более cта теологов, сирологов, библеистов, религиоведов и историков из университетов и исследовательских центров Швеции, Великобритании, США, Италии, Германии, Голландии, Бельгии, Швейцарии, Греции, Венгрии, Румынии, Израиля, Японии и России.

Работа конференции проходила в нескольких параллельных сессиях. На пленарных заседаниях, перед началом сессий, с сообщениями выступили известные сирологи и религиоведы.

Джек Танос, профессор древней и средневековой истории Принстонского Университета представил обзорный доклад по теме конференции «Исследования в области сирологии: прошлое, настоящее, будущее». Профессор церковной истории Принстонской теологической семинарии Кетрин Маквей выступила с сообщением «Прп. Ефрем об евангельской Самаритянке у колодца: обручение со Христом и духовный возрастание».

Также, с докладом на тему «Лестница молитвы, корабль в море треволнений и исход из Египта» выступила профессор по истории раннего христианства Брурия Биттон Ашкелони из Еврейского университета в Иерусалиме. Последний межсессионный пленарный доклад «Поиски роли и статуса женщин в древнем сирийском христианстве: методические стратегии изучения источников» представила участникам форума профессор религиоведения Брауновского университета (США) Сьюзан Эшбрук Харви.

Несколько докладов форума было посвящено древнесирийскому переводу Библии, одному из самыъ ранних после Септуагинты, Пешитте. Это доклады: «Притчи Пешитты как слуховой перфоменс» (Терри Фалла, Теологический университет, Мельбурн), «Языковые процессы развития сирийского языка внутри Пешитты: лексикографический аспект» (Среко Коралия, Кембриджский университет) и «Перевод и перенесение смыслов сирийского Диатесарона на арабский язык экзегетическими средствами: комментарий Мохаммеда Ибн аль-Тайиба к Евангелию от Матфея в контексте исламской культуры» (Доминик Серджи, Йельский университет).

Как и следовало ожидать, подавляющая часть была связана с патристической проблематикой:

– Север Антиохийский о древнецерковных обычаях: Киприан Карфагенский в сочинениях Севера и в различных древних сборниках канонов;

– Греческие отцы на сирийском языке: нерешенные проблемы исследования и новые перспективы;

– Роман Сладкопевец и сирийская традиция;

– «Светящееся лицо», два глаза и свет (nuhrā) Троицы: влияние сирийской духовности на поздневизантийское исихастское возрождение и неопатистическое движение;

– Различные аспекты понимания «надежды» (sabra) в древне-сирийской мистической литературе;

– Сирийские монашеские мемуары о Палестине и Египте IXвека и их историческая значимость;

– Вопрошания у ангелов: Дева Мария как образец монашеского духовного делания в гомилиях Иакова Серугского на Благовещение; и др.

Прозвучало много докладов, посвящённых темам межрелигиозного диалога и сравнительного религиоведения в контексте сирологических исследований: «Между верой и молитвой, беседой и тишиной: Ефрем и раввины о молитве»; «Сирийский апокалиптизм и зарождение ислама»; «Обозревая TerraIncognita: сирийские переводы Корана»; «Бар-Эбрей и его божественная метафизика в контексте диалога с исламской мыслью», и др.

В нескольких сообщениях были затронуты проблемы влияния сирологии на современное положение разных христианских конфессий. Это сообщения «Сирийский язык в лютеранско-реформатском движении в Церкви Востока» и «Влияние исследований в области сирологии на экуменические перспективы Римско-католической церкви».

С докладами на разных тематических сессиях выступили учёные из России. Так, заведующий сектором Византии и Ближнего Востока отдела Востока Государственного Эрмитажа Антон Притула представил участникам форума доклад «Элементы диалога в поздней сирийской литературе: пути трансформации». Известный российский религиовед, специалист по восточному христианству Алексей Муравьёв (Высшая школа Востоковедения НИУ ВШЭ) сделал сообщение на тему «Текстуальная стратиграфия и датировка в сирийской агиографии на примере сказания о Человеке Божьем и “Романа о Юлиане”»

На итоговом пленарном заседании выступил известный православный богослов и византивист, профессор патристики Даремского Университета, протоиерей Эндрю Лаут. Тема его доклада была «Чем византийская традиция православия обязана сирийским отцам?».

В рамках работы форума прошла церемония вручения ордена Святого Игнатия профессору Себастиану Броку «за многолетний плодотворный вклад во все области сирологии и за научное наставничество». Затем профессор Брок выступил с лекцией по истории сирологии, в которой, также, поделился и своим видением дальнейшего развития в области исследования сирийской литературы и культуры.

В последний день работы форума состоялся концерт древне-сирийской церковной и народной музыки и поэзии.

Источник: Седмица.ру