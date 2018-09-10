В школах Британии планируется ввести изучение всех религий и учений мира

В школах Британии планируется ввести изучение всех религий и учений мира

Сентябрь 10, 2018

В школах Британии планируется ввести изучение всех религий и учений мира: в списке, выработанном аналитиками и чиновниками, представлены агностицизм, атеизм, гуманизм, антиклерикализм и многие другие учения, сообщает The Guardian.

Ученые и госчиновники Комиссии по религиозному обучению, созданной в 2016 году, два года занимались изучением вопроса и пришли к выводу, что религиозное обучение в британских школах срочно нуждается в коренном преобразовании, ибо не отражает реалии быстро меняющегося и все более многообразного мира. По их мнению, в школах необходимо изучать весь спектр современных религий, верований, учений и концепций, включаяагностицизм, атеизм, гуманизм, антиклерикализм и множество других.

Обновленный предмет, по их мнению, должен называться «Религия и мировоззрения», а его цель будет заключаться в воспитании в школьниках глубокого уважения и понимания каждой веры и учения, говорится в отчете Комиссии по религиозному обучению. «Содержание предмета должно в полной мере отражать сложность, разнообразие и противоречивость современных мировоззрений, – пишут авторы отчета. – Школьники должны получать полное представление о широком спектре религиозных, философских, духовных и иных систем и концепций жизни и мироустройства, включая все течения христианства, буддизма, индуизма, ислама, иудаизма, сикхизма и прочих религий, а также светских учений и концепций мироздания, включая гуманизм, антиклерикализм, атеизм и агностицизм».

Комиссия рекомендует изучение этого предмета в государственных школах до 11 класса, хотя и не осмелилась в своих выводах лишить родителей права не допускать детей до этого предмета. Отчет вышел всего через три недели после того, как выяснилось, что доля учеников посещающих курс религиозного обучения уровня А в этом году снизилась на 22% в сравнении с прошлым годом; и через два дня после публикации новых данных о том, что более половины населения страны не исповедует никакую религию.

По задумке авторов отчета, новый предмет должен давать «глубокое представление о различных науках, искусствах, литературе, истории, современной политике и обществе», а также воспитывать в школьниках сочувствие и уважение ко всем учениям и мировоззрениям, говорится в отчете. «Широкое понимание различных мировоззрений и учений поможет молодым людям позитивно воспринимать естественные расхождения взглядов по целому ряду спорных вопросов, свободно ориентироваться в различиях вероучений и подвергать сомнения сложившиеся стереотипы, – подчеркивает Комиссия в своем отчете. – Правильное понимание религиозных и светских концепций мироустройства и жизни во все более поликультурном обществе в наши дни приобрело особую актуальность».

Комиссия также предлагает ввести методическую основу предмета «Религия и мировоззрения» в качестве обязательной, но предоставить государственным школам некоторую свободу в приспособлении содержания предмета к местным реалиям. Религиозные школы могут дополнять содержание предмета более углубленным изучением своего вероучения. Комиссия уже подала в министерство образования Британии свои рекомендации, в которых предусматривается выделение бюджетных ассигнований на обучение новых и переобучение действующих учителей под этот предмет.

Отчет Комиссии встречен с одобрением Национальной ассоциацией школьных директоров, Англиканской церковью и даже гуманистической организацией Humanists UK, ратующей за переход к светскому государству. Так, Пол Уайтмен (Paul Whiteman), член Национальной ассоциации школьных директоров, отмечает, что новые рекомендации «дают возможность разработать и внедрить предмет 21 века, чтобы лучше подготовить наших детей к жизни после школы». «Новое видение религиозного образования позволяет лучше подготовить наших детей к жизни в современном мире, – вторит ему Найджел Гендерс (Nigel Genders), глава отдела образования в Англиканской церкви. – Различные вероучения и мировоззрения играют по-прежнему важную роль в жизни каждого человека, и ученикам важно знать их истоки, историю развития и противоречия». Организация Humanists UK также приветствовала идею о введении гуманистических ценностей и концепций в школьный предмет. «Выводы Комиссии дают нам редкую возможность воспитать в учениках академически серьезное понимание религиозных и атеистических мировоззрений во всей их полноте» – говорит Эндрю Копсон (Andrew Copson), активист организации.

Однако не все в Британии приветствуют рекомендации Комиссии по религиозному обучению. Так Служба католического образования заявила, что Комиссия «пытается не столько улучшить религиозное , сколько полностью выхолостить его сущность. Нельзя улучшить качество религиозного обучения путем урезания преподавания закона Божьего». С осуждением новой инициативы выступил и Совет представителей иудеев Британии, заявивший, что отчет «порочен в своей основе». Благие цели авторов отчета обратились в свою противоположность «из-за обеднения религиозного обучения путем его переполнения множеством концепций мироустройства, которые просто трудно вместить в жесткие графики обучения» – подчеркивает Эдвин Шукер, вице-президент Совета представителей иудеев Британии. «Мы полагаем, что это попытка ненавистников веры пропихнуть в школьное свои концепции и подорвать строгое религиозное обучение в то самое время, когда глубокое знание вероучения приобретает жизненно важное значение» – отмечает Шукер.

 

Источник: Седмица.ру

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