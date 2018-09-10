В школах Британии планируется ввести изучение всех религий и учений мира

В школах Британии планируется ввести изучение всех религий и учений мира: в списке, выработанном аналитиками и чиновниками, представлены агностицизм, атеизм, гуманизм, антиклерикализм и многие другие учения, сообщает The Guardian.

Ученые и госчиновники Комиссии по религиозному обучению, созданной в 2016 году, два года занимались изучением вопроса и пришли к выводу, что религиозное обучение в британских школах срочно нуждается в коренном преобразовании, ибо не отражает реалии быстро меняющегося и все более многообразного мира. По их мнению, в школах необходимо изучать весь спектр современных религий, верований, учений и концепций, включаяагностицизм, атеизм, гуманизм, антиклерикализм и множество других.

Обновленный предмет, по их мнению, должен называться «Религия и мировоззрения», а его цель будет заключаться в воспитании в школьниках глубокого уважения и понимания каждой веры и учения, говорится в отчете Комиссии по религиозному обучению. «Содержание предмета должно в полной мере отражать сложность, разнообразие и противоречивость современных мировоззрений, – пишут авторы отчета. – Школьники должны получать полное представление о широком спектре религиозных, философских, духовных и иных систем и концепций жизни и мироустройства, включая все течения христианства, буддизма, индуизма, ислама, иудаизма, сикхизма и прочих религий, а также светских учений и концепций мироздания, включая гуманизм, антиклерикализм, атеизм и агностицизм».

Комиссия рекомендует изучение этого предмета в государственных школах до 11 класса, хотя и не осмелилась в своих выводах лишить родителей права не допускать детей до этого предмета. Отчет вышел всего через три недели после того, как выяснилось, что доля учеников посещающих курс религиозного обучения уровня А в этом году снизилась на 22% в сравнении с прошлым годом; и через два дня после публикации новых данных о том, что более половины населения страны не исповедует никакую религию.

По задумке авторов отчета, новый предмет должен давать «глубокое представление о различных науках, искусствах, литературе, истории, современной политике и обществе», а также воспитывать в школьниках сочувствие и уважение ко всем учениям и мировоззрениям, говорится в отчете. «Широкое понимание различных мировоззрений и учений поможет молодым людям позитивно воспринимать естественные расхождения взглядов по целому ряду спорных вопросов, свободно ориентироваться в различиях вероучений и подвергать сомнения сложившиеся стереотипы, – подчеркивает Комиссия в своем отчете. – Правильное понимание религиозных и светских концепций мироустройства и жизни во все более поликультурном обществе в наши дни приобрело особую актуальность».

Комиссия также предлагает ввести методическую основу предмета «Религия и мировоззрения» в качестве обязательной, но предоставить государственным школам некоторую свободу в приспособлении содержания предмета к местным реалиям. Религиозные школы могут дополнять содержание предмета более углубленным изучением своего вероучения. Комиссия уже подала в министерство образования Британии свои рекомендации, в которых предусматривается выделение бюджетных ассигнований на обучение новых и переобучение действующих учителей под этот предмет.

Отчет Комиссии встречен с одобрением Национальной ассоциацией школьных директоров, Англиканской церковью и даже гуманистической организацией Humanists UK, ратующей за переход к светскому государству. Так, Пол Уайтмен (Paul Whiteman), член Национальной ассоциации школьных директоров, отмечает, что новые рекомендации «дают возможность разработать и внедрить предмет 21 века, чтобы лучше подготовить наших детей к жизни после школы». «Новое видение религиозного образования позволяет лучше подготовить наших детей к жизни в современном мире, – вторит ему Найджел Гендерс (Nigel Genders), глава отдела образования в Англиканской церкви. – Различные вероучения и мировоззрения играют по-прежнему важную роль в жизни каждого человека, и ученикам важно знать их истоки, историю развития и противоречия». Организация Humanists UK также приветствовала идею о введении гуманистических ценностей и концепций в школьный предмет. «Выводы Комиссии дают нам редкую возможность воспитать в учениках академически серьезное понимание религиозных и атеистических мировоззрений во всей их полноте» – говорит Эндрю Копсон (Andrew Copson), активист организации.

Однако не все в Британии приветствуют рекомендации Комиссии по религиозному обучению. Так Служба католического образования заявила, что Комиссия «пытается не столько улучшить религиозное образование, сколько полностью выхолостить его сущность. Нельзя улучшить качество религиозного обучения путем урезания преподавания закона Божьего». С осуждением новой инициативы выступил и Совет представителей иудеев Британии, заявивший, что отчет «порочен в своей основе». Благие цели авторов отчета обратились в свою противоположность «из-за обеднения религиозного обучения путем его переполнения множеством концепций мироустройства, которые просто трудно вместить в жесткие графики обучения» – подчеркивает Эдвин Шукер, вице-президент Совета представителей иудеев Британии. «Мы полагаем, что это попытка ненавистников веры пропихнуть в школьное образование свои концепции и подорвать строгое религиозное обучение в то самое время, когда глубокое знание вероучения приобретает жизненно важное значение» – отмечает Шукер.

Источник: Седмица.ру