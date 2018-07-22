В Северной Ирландии закрывается единственная католическая семинария

Церковные власти Северной Ирландии объявили, что с сентября этого года будет закрыта 185-летняя Семинария св. Малахии. Это единственная католическая семинария, которая функционировала на территории Северной Ирландии, сообщает издание Catholic Herald.

Епархия Даун и Коннор приняла такое драматическое решение после того, как Университет Квинс в Белфасте, где учатся семинаристы, закрыл отдел схоластической философии и изъял модули по этому предмету. Таким образом, семинаристы утратили возможность получать необходимое философское образование.

Поэтому с сентября этого года семинаристы, которые учатся в семинарии, будут распределены по другим семинариях, чтобы продолжить свое образование.

Семинарию св. Малахии основал в 1833 году епископ Уильям Кролл, это произошло через четыре года после католической эмансипации.

«Закрытие епархиальной семинарии является тяжелым моментом для всех, особенно для тех, кто тесно сотрудничал с коллективом и делал значительный вклад в подготовку семинаристов», — отмечается в заявлении епархии Даун и Коннор.

Источник: «Католический обозреватель»