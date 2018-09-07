В Сеуле епископы Азии обсудили реинтеграцию двух Корей

Кардиналы и епископы со всей Азии собрались в Южной Корее, чтобы принять участие в «Форуме о проблемах установления мира на Корейском полуострове». Мероприятие было организовано Архидиоцезом Сеула.

Форум начался 1 сентября в кампусе Seongshin католического университета в Сеуле. В форуме приняли участие главные религиозные лидеры Азии под девизом «человеческое достоинство и мир: путешествие по Корейскому полуострову».

Открыл заседание архиепископ Сеульский и Апостольский Администратор Пхеньяна кардинал Андреа Йом Су Чжун, приветствие Папы Римского Франциска к участникам форума передал Апостольский нунций Альфред Шуереб. С речами выступили кардиналы Освальд Грасиас, архиепископ Мумбаи (Индия), Луис Тагле, архиепископ Манилы (Филиппины), Чарльз Маунг Бо, архиепископ Янгона (Мьянма) и архиепископ Себастьян Фрэнсис Шоу, глава лахорского диоцеза (Пакистан).

Кардинал Андреа Йом вспомнил слова Папы Франциска во время его визита в Южную Корею в 2014 году: «христианские общины в Азии пока малочисленны, но имеют миссию распространения света Евангелия до самого конца мира», подчеркнув, что только через сотрудничество между церквами может быть осуществлена «истинная миссия гуманизации и евангелизации Корейского полуострова».

На первой сессии форума, посвященной теме «человеческая жизнь», кардинал Освальд Грасиас заявил, что «для создания культуры мира во всем мире необходимо время». Защита и поощрение прав человека имеют важнейшее значение не только для индивидуального блага, но и для блага общего, и хотя мы обязуемся строить мосты, давайте скажем искреннее»да» укреплению солидарности между нациями и решительное » нет «всему, что приносит раскол». Затем кардинал Тагле подчеркнул, что » мир — это глубокие отношения, которые ослабевают, когда люди становятся личностями. Мир реализуется, когда вы находитесь в общении с Богом. Начиная с выстраивания этих фундаментальных отношений, можно быть в гармонии с самим собой, со своим ближним и с творением».

На второй сессии кардинал Бо подчеркнул, что » там, где нет уважения к человеческому достоинству, не может быть построен мир «, и, говоря о своем опыте в Мьянме, он добавил, что «мы не должны молчать, если можем помочь тем, кто страдает от нищеты, конфликтов и несправедливости, мы не должны молчать перед лицом трагедии перемещенных лиц, беженцев, жертв новых форм рабства: мы должны стать их голосом».

Архиепископ Фрэнсис Шоу выступил с речью, в которой в частности сказал: «мы родились в Пакистане, и у Бога есть для нас план жизни. Поэтому мы должны быть мужественными и не терять надежды, быть миротворцами и целителями общества», напоминая о приверженности своего диоцеза диалогу с исламскими религиозными властями.

В ходе третьей сессии был проведен круглый стол на тему «Жить вместе», в ходе которого спикеры обсудили проблемы мультикультурных семей, интеграцию северокорейских беженцев в южнокорейское общество, неравенство после демократизации в Корее, конфликт поколений в контексте быстрого старения общества.

На четвертой сессии, посвященной теме «Мирная жизнь», несколько католических профессоров и ученых обратились к теме «Путь подлинного мира», было проведено обсуждение некоторых трудах кардинала Ким Су Хвана. Были высказаны мнения о том, как создать систему прав человека в Корее и Азии.

По окончании форума азиатские религиозные лидеры посетят деревню Панмунджон на границе между Северной и Южной Кореями, являющуюся символом разделения Корейского полуострова и примут участие во встречах с представителями средств массовой информации.

Источник: Седмица.ру