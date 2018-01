В сериале «Корона» его создатели рассказали о дружбе Елизаветы II и американского проповедника Билли Грэма

«Корона» (англ. The Crown) — драматический телесериал, созданный Питером Морганом. Фильм рассказывает историю британской королевской семьи в середине XX века. Премьера первого сезона, состоящего из десяти часовых эпизодов, состоялась 4 ноября 2016 года. Знакомство 28-летней Елизаветы II с американским проповедником занимает одно из центральных мест в шестом эпизоде второго сезона сериала.

В 1954 году Билли Грэм впервые прибыл в Великобританию для проведения «крестовых походов» — цикла публичных проповедей. Яркие выступления американского проповедника нашли широкий отклик среди британцев: выступления баптистского пастора собирали десятки тысяч слушателей.

В результате турне проповедника по Великобритании продлилось более трех месяцев. За это время его выступления посетили около 2 млн. человек.

Этот момент в биографии Билли Грэма считается поворотным: если до сих пор проповедник был широко известен лишь в Соединенных Штатах, то теперь, благодаря британскому турне, он приобрел мировую известность. В 1955 году Грэм вновь приезжает в Великобританию. 21 мая он завершил свои выступления на стадионе Уэмбли, а на следующий день состоялась их встреча с королевой Елизаветой.

В сериале показан эпизод, когда королева Елизавета знакомится с деятельностью Билли Грэма — она увидела его выступление по телевизору. Проповедь американского пастора о надежде произвела на нее большое впечатление.

По поручению Елизаветы Билли Грэма пригласили произнести проповедь в Виндзорской часовне — часовне святого Георгия в замке Виндзор. После проповеди состоялась встреча королевы и Билли Грэма тет-а-тет, на которой, согласно фильму, Елизавета просила у Грэма совета относительно своего желания быть «простой христианкой», а также поделилась своими мыслями по поводу христианского понимания прощения.

Эта встреча положила начало долгой дружбе. Впоследствии каждый раз, когда Билли Грэм приезжал в Великобританию, его приглашали для произнесения проповеди и встречи с королевой в Виндзорский дворец. И наоборот, когда Елизавета посещала с визитами США (в 1976, 1983, 1991 годах), американский проповедник неоднократно встречался с ней в ходе ее поездок по стране.

В своей автобиографии «Я такой, как есть» (англ. Just As I Am) Б. Грэм вспоминает об этих отношениях с большим теплом. Он пишет, что никто в Великобритании не проявлял по отношению к нему и его семье (проповедник совершал свои поездки вместе с супругой Рут) столько сердечности, как королева.

«Почти каждый раз, когда я встречался с ней, это была теплая, неформальная обстановка, например, обед или ужин, вдвоем или в компании нескольких членов семьи или других близких друзей», — свидетельствовал он.

Смотрите также документальный сюжет о заключительном выступлении Билли Грэма на стадионе Уэмбли в Лондоне в 1954 году:

«Я всегда считал, что она чрезвычайно интересуется Библией и ее смыслом, — писал Грэм. — Однажды после воскресной проповеди в Виндзоре я сидел рядом с королевой за обедом. Я сказал ей, что до последней минуты не мог определиться с выбором темы для проповеди и был близок к тому, чтобы молиться о себе как о расслабленном, о котором повествует 5-я глава Евангелия от Иоанна. Ее глаза весело сверкнули, и она воскликнула с чувством, как она делала иногда: “Надеюсь, вы исцелились!” Это моя любимая история».

Американский проповедник высоко отзывался о религиозном воспитании в британской королевской семье.

«Я полагаю, что одной из причин интереса к духовным вопросам королевы была теплая вера ее матери, Ее Величества Королевы Елизаветы королевы-матери, — вспоминал Грэм в своей книге. — В первый раз мы познакомились с ней в Кларенс Хаус, ее резиденции в Лондоне. Она пригласила нас с женой Рут на кофе, и когда мы приехали, она тепло поздоровалась с нами и познакомила нас с принцессой Маргарет. Мы были там около часа, и уже через пяти минут мы чувствовали себя расслабленными, потому что обе они были чрезвычайно любезны».

Создатели сериала «Корона» уже не первый раз подчеркивают религиозность королевы Елизаветы. Так, в четвертой серии первого сезона Елизавета посещает свою больную бабушку, королеву Мэри, супругу Георга V. Между ними происходит диалог:



— …В письме, что ты мне послала, ты писала: «Верность идеалу, который ты олицетворяешь, — это твоя важнейшая обязанность. Твое монаршее призвание исходит от высших сил: от самого Бога».

— Да.

— Ты в это веришь?

— Монархия — священная Божья миссия во имя благодати на земле. Обеспечение простым людям идеала, которому они следуют. Пример благородства и верности, возносящий их над жалкими жизнями. Монарх — посланник Бога. Вот почему тебя коронуют в аббатстве, а не в правительстве. Происходит помазание, а не найм. Архиепископ одевает корону на голову, а не министр или госслужащий. Что значит — за свои деяния отвечать перед Богом, а не перед людьми.



Елизавета II и ее исповедание веры

Будучи главой Англиканской Церкви, королева никогда не скрывала своей христианской веры, но королевская семья в Великобритании редко публично декларирует свои религиозные убеждения. Поэтому, когда в 2016 году Елизавета II лично написала предисловие к книге «Королева-слуга и Царь, Которому она служит» (“The Servant Queen and the King She Serves”), в котором она заявила, что центральное место в ее жизни занимает вера во Христа, вдохновляющая ее на служение своим подданным, этот шаг в британском обществе многих удивил.

«Я была — и остаюсь — очень благодарной вам за ваши молитвы и Богу за Его безграничную любовь», — писала королева Елизавета.

Эти слова британские СМИ расценили как «сильное личное исповедание веры» королевы Елизаветы.



Билли Грэм. Самый влиятельный протестантский пастор в мире?

Билли Грэм (William Franklin Graham), которому в ноябре этого года исполнилось 99 лет, является одной из самых авторитетных фигур в американском протестантизме. Баптистский пастор, он на протяжении десятков лет он был духовным советником целого ряда президентов Соединенных Штатов.

Он вырос в простой семье фермера в Северной Каролине и был воспитан в Реформатской пресвитерианской церкви. В 1943 году окончил Уитон колледж в Иллинойсе. В том же году женился на своей однокурснице Рут Белл (1920—2007). С женой они воспитали пятерых детей.

Еще во время учебы в колледже, в 1939 году Билли Грэма рукоположили в священный сан, и он служил пастором в сельской баптистской церкви в Иллинойсе.

В 1949 году Грэм запланировал и провел серию евангелизационных служений в Лос-Анджелесе. Для этих целей он установил большую цирковую палатку на территории парка. Эти собрания имели такой успех, что продолжались восемь недель вместо трех, запланированных в начале. Публичные проповеди в Лос-Анджелесе сделали его религиозной личностью национального масштаба.

В 1950 году проповедник основал Евангелистскую ассоциацию Билли Грэма (ЕАБГ) со штаб-квартирой в Миннеаполисе.

Мировую известность Билли Грэму принесли его «крестовые походы» — циклы публичных проповедей, с которыми он объездил многие страны мира.

В период с 1982 по 1992 годы в качестве проповедника Билли Грэм неоднократно посещал Советский Союз и страны СНГ. В 1992 году проповедь Грэма во время богослужения в Москве в спортивном комплексе «Олимпийский» в течение трех дней услышали около 155 тыс. человек; трансляция велась через установленные на улице мониторы в том числе и для людей, которые не смогли попасть в «Олимпийский».

Евангелистскую ассоциацию Билли Грэма ныне возглавляет его сын Фрэнклин Грэм.

Источник: Rublev.com