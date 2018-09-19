В Санкт-Петербургской духовной семинарии первокурсникам вручили альбы и Библии

В Санкт-Петербургской духовной семинарии первокурсникам вручили альбы и Библии

Сентябрь 19, 2018

В прошлый четверг, 13 сентября, учащимся первого курса Католической Высшей Духовной «Мария — Царица Апостолов» были вручены альбы и Библии, освященные на торжественной утрене ректором о. Константином Передерием.

Альба — символ готовности служения Богу в алтаре, а – готовности жить Словом Божиим и нести его людям.

Андрей Дедок из Челябинска и Данил Скачков из Краснодара в этом году пополнили число воспитанников Санкт-Петербургской духовной семинарии.

 

Источник: группа «Католическая семинария в Санкт-Петербурге»

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