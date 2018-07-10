В Санкт-Петербурге в честь покровителя города представят оперу «Святой апостол Петр»

В Академической капелле Санкт-Петербурга 12 июля состоится премьера оперы «Святой апостол Петр», сообщил композитор Грайр Ханеданьян.

«Это интересный факт, потому что когда-то опера сама по себе была духовной. Опере пора возвращаться в лоно храма. Каждый композитор мечтает написать музыку небес. Опера «Святой апостол Петр» — один из памятников святому Петру», — сказал Г.Ханеданьян во вторник на пресс-конференции в «Интерфаксе».

Дирижер оперы Филипп Селиванов отметил, что это опера учит людей любви, взаимопониманию и самопожертвованию. «Это и памятник нашему городу, возможность выразить ему уважение», — добавил он.

В спектакле задействованы солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, молодежный оркестр, хор также будет состоять из юных певцов.

Исполнитель главной роли Ярослав Петряник рассказал, что игрой и голосом очень сложно передать «благодать и преисполненность» любви апостола Петра. «Мы искали тембровые окрасы для определенных фраз, пытались сделать так, чтобы в пении присутствовало небесное отражение», — отметил он.

На мероприятии также будут представлены гимн Санкт-Петербурга авторства Г.Ханеданьяна и портрет апостола Петра.

12 июля (29 июня по ст. стилю) Русская Православная Церковь отмечает День святых первоверховных апостолов Петра и Павла.