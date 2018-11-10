В Санкт-Петербурге прошло очередное Пленарное заседание Конференции католических епископов России

7 — 8 ноября 2018 г. в Санкт-Петербурге состоялось XLVIII пленарное заседание Конференции католических епископов России.

На заседании присутствовали: епископ Клеменс Пиккель – Ординарий Епархии святого Климента в Саратове – Председатель; епископ Иосиф Верт – Ординарий Преображенской Епархии в Новосибирске – Вице-председатель; архиепископ Павел Пецци – Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве; епископ Кирилл Климович – Ординарий Епархии святого Иосифа в Иркутске; священник Игорь Ковалевский – Генеральный секретарь.

В работе заседания принял участие Апостольский Нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре.

Участники заседания обсудили итоги прошедшего в октябре с.г. Синода епископов в Риме «Молодежь, вера и распознавание призваний».

Особое внимание на заседании было уделено обсуждению проблем пастырства детей и подростков. Епископы приняли документ «Принципы работы и правила поведения с несовершеннолетними». Документ будет в скором времени опубликован, а для духовенства и пастырских сотрудников будет организовано соответствующее обучение.

Кроме того, епископы обсудили деятельность католической Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге, пастырство молодежи, функционирование в России структур Каритас и христианской радиостанции «Радио Мария».

К участникам заседания обратился Апостольский Нунций в Российской Федерации архиепископ Челестино Мильоре. Он рассказал епископам о некоторых событиях жизни Католической Церкви в мире.

7 ноября католические епископы России приняли участие в открытии мемориала в храме святого Станислава в Санкт-Петербурге, посвященного памяти 425 католических священников – жертв политических репрессий.

8 ноября епископы приняли участие в торжественном праздновании 25-летнего юбилея католической Высшей духовной семинарии «Мария – Царица Апостолов» в Санкт-Петербурге.

Следующее пленарное заседание Конференции католических епископов России планируется провести 20-21 марта 2019 г. в Уфе.



Cвященник Игорь Ковалевский,

Генеральный секретарь ККЕР

Санкт-Петербург, 8 ноября 2018 г.

***

Фото — из личного блога епископа Клеменса Пиккеля, пабликов ВК «Католическая семинария в Санкт-Петербурге» и ФБ свящ. Христофора Пожарского