В самой густонаселенной мусульманской стране мира начал вещание католический телеканал

В Джакарте свое вещание начал первый католический телеканал Индонезии «Hidup TV» (Жизнь ТВ). Мусульмане составляют 88 процентов жителей Индонезии, при этом доля католиков — только 3 процента.

Новую программу представила Комиссия социальных коммуникаций архиепархии Джакарты на заседании индонезийского отдела католической медийной организации SIGNIS в городе Мултилан (в Центральной Яве). Канал пока что работает в интернете, но в ближайшее время, как ожидается, начнет вещание через спутник.

Столичная архиепархия уже долгое время готовит различные собственные телевизионные программы, такие как Renungan Harian («Хлеб на каждый день»), Embun Kehidupan («Школа Жизни»), Sosialisasi Arda («Жизнь архиепархии»).

Сегодняшняя медиа-инициатива охватывает три часа вещания в день, но со временем должна дойти до 8 часов в сутки.

Как отметил на специальной пресс-конференции исполнительный секретарь Комиссии индонезийского епископата о. Камилюс Пантус, все подобные епархиальные комиссии работают над созданием разноформатных медиа-пространств и расширением предложений католических программ с такими элементами, как дискуссионные форумы, фильмы и документальная продукция.

Создатели канала рассчитывают на то, что он будет полезен для евангелизации не только в Индонезии, но во всем регионе. «Начиная с завтрашнего дня, например, мы могли бы транслировать наши программы зрителям в Джаяпура или в Папуа», — отметил глава SIGNIS Индонезии о. Франс Сальский.

По материалам catholic.by