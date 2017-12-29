В РПЦ считают, что еще не пришло время обсуждать вопрос о переходе на григорианский календарь

Москва. 29 декабря. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий считает несвоевременными дискуссии о переходе на григорианский календарь.

«Думаю, что еще не пришло время обсуждать вопрос о календаре, да и целесообразность изменений в этой области неочевидна», — сказал он с интервью, опубликованном в пятницу в газете «Известия».

Иерарх РПЦ отметил, что «этот вопрос нельзя рассматривать вне связи с нашей историей в ХХ веке».

«Когда после 1917 года начались гонения на веру и Церковь, раздававшиеся тогда предложения о переходе на григорианский календарь стали рассматриваться большинством верующих как символ компромисса с безбожной властью, а потому были отвергнуты», — напомнил митрополит.

По его словам, «мы до сих пор тяжело переживаем трагические события минувшего столетия, когда тысячи и тысячи новомучеников были жестоко убиты, отдали жизнь за Христа».

Источник: Интерфакс-Религия