В Русском музее представят 3D-модели шедевров из Италии, Ватикана и России

Мультимедийная выставка «Византия в третьем измерении: Ватикан, Италия и Россия» пройдет 4-23 марта в Государственном Русском музее.

На ней впервые представят 25 шедевров из упомянутых стран от базилики Сан-Марко в Венеции до Софийского собора в Великом Новгороде в виде 3D-моделей, сообщает пресс-служба музея.

Их продемонстрируют на специальных экранах.

В частности, специально для этого проекта выполнена 3D-модель экспоната из коллекции Русского музея «Крест-энколпион. Лицевая створка. Распятие Христово. Богоматерь Оранта. XII — первая половина XIII века».

Источник: Интерфакс