В Румынии парламент сделает невозможным заключение однополых браков

В Румынии Сенат одобрил гражданскую инициативу о пересмотре Конституции, что предполагает переопределение понятия «семья». В частности, предлагается исключить возможность заключения однополых браков, передает РИСУ со ссылкой на Radio Romania International.

Подавляющим большинством голосов сенат проголосовал за инициативу неправительственных организаций и Румынской Православной Церкви — закон поддержали 107 сенаторов, против проголосовали 13, еще 7 воздержались.

В частности, Конституция сейчас предусматривает, что семья базируется на свободно принятом браке между супругами. Организация «Коалиция ради семьи» предлагает уточнить, чтобы в тексте шла речь о браке между мужчиной и женщиной.

Председатель социал-демократов Ливиу Драгеа сказал, что Румыния проведет рефендум по вопросам изменений в Конституцию в октябре. Сенатор правящей социал-демократической партии Сербан Николае отметил: «Мы были христианской нацией на протяжении 2000 лет».

Сейчас в Конституции Румынии брак определен как союз между «супругами».

В мае 2017 году этот законопроект был одобрен Палатой депутатов. Теперь инициатива должна быть подтверждена референдумом, который назначен на октябрь 2018 года.

Издание отмечает, что голосование оказалось парадоксальным, поскольку законопроект поддержали Социал-демократическая партия, которая пропагандирует толерантность, Альянс демократов и либералов, который теоретически является сторонником прав и гражданских свобод, а также оппозиционная Национал-либеральная партия, за исключением несколько сенаторов-либералов, которые воздержались.

Также «за» проголосовал Демократический союз венгров Румынии, у котогоро нет идеологического контура. Только Союз «Спасайте Румынию» высказался против законопроекта, предупредив, что референдум на эту тему является ненужным стране и рискует разделить общество.

Небольшой протест против переосмысления понятия «семья» в Конституции уже состоялся в центре Бухареста. Представители ассоциации ACCEPT, которая защищает права ЛГБТ, отреагировали, утверждая, что Сенат поддерживает гомофобию на государственном уровне и нарушает конституционный защиту многих семей в Румынии».

Ассоциация заявляет, что это является нарушением права на частную и семейную жизнь, право, которым пользуются все лица, независимо от пола и сексуальной ориентации, согласно Европейской конвенции о защите прав человека.