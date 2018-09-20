В РПЦ согласились с Папой Римским, назвавшим секс Божьим даром

Председатель Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов согласился со словами Папы Римского Франциска, назвавшего секс «даром Божьим». При этом о. Дмитрий отметил, что Божьим даром может считаться секс только между супругами.

«Все устройство человека — это есть дар Божий. Секс — это компонент любви. Но только любви в браке. Это [Божий дар] как обед, как сон, как душ, как купание в море», — сказал священник в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, половые отношения вне супружеской жизни — это грех, с точки зрения церкви. «Секс как получение удовольствий вне брака — это блуд и прелюбодеяние. Это нарушение замысла Божьего о человеке. Это есть грех, причем смертный», — пояснил Смирнов.

Ранее во вторник Зал Печати Святейшего Престола распространила комментарий Папы Франциска, который назвал сексуальность и секс «даром Божьим». По словам понтифика, у этого дара две цели — любовь и рождение новой жизни. Папа также призвал различать «сексуальность от Бога» и ту, что «оторвана от любви и используется для развлечения». Он назвал «настоящей сексуальностью» ту, что происходит от глубокой любви.

Источник: ТАСС