В РПЦ согласились с Папой Римским, назвавшим секс Божьим даром

В РПЦ согласились с Папой Римским, назвавшим секс Божьим даром

Сентябрь 20, 2018

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей согласился со словами Папы Римского Франциска, назвавшего «даром Божьим». При этом о. Дмитрий отметил, что Божьим даром может считаться только между супругами.

«Все устройство человека — это есть . Секс — это компонент любви. Но только любви в браке. Это [Божий дар] как обед, как сон, как душ, как купание в море», — сказал священник в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, половые отношения вне супружеской жизни — это грех, с точки зрения церкви. «Секс как получение удовольствий вне брака — это блуд и прелюбодеяние. Это нарушение замысла Божьего о человеке. Это есть грех, причем смертный», — пояснил Смирнов.

Ранее во вторник Зал Печати Святейшего Престола распространила комментарий Папы Франциска, который назвал и секс «даром Божьим». По словам понтифика, у этого дара две цели — и рождение новой жизни. Папа также призвал различать « от Бога» и ту, что «оторвана от любви и используется для развлечения». Он назвал «настоящей сексуальностью» ту, что происходит от глубокой любви.

 

Источник: ТАСС

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