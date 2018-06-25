В РПЦ считают, что вопрос пенсионной реформы не относится к сфере ее участия

Пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков заявил, что Русская Православная Церковь не обязана принимать участие в обсуждении изменения пенсионного законодательства, поскольку этот вопрос не относится к сфере ее прямого участия.

«Дело в том, что Церковь не может вступать в этой дискуссии участником, потому что она тогда окажется одной из сторон, а вместе с этим тема пенсий все же не лежит в прямой проекции церковного участия», — заявил он в ответ на обвинения в игнорировании обсуждения изменения пенсионного законодательства, звучащие в адрес РПЦ.

Священник отметил, что «пенсионная реформа — тема очень болезненная» и его лично тоже беспокоит эта тема, но он «не очень разобрался еще во всех тонкостях», цитирует его слова «Интерфакс-Религия».

При этом Волков сказал, что «не стал бы обвинять народ в целом, людей, живших в 60-е годы, в сложившейся демографической ситуации и необходимости повышать пенсионный возраст, хотя проблема абортов очень его беспокоит».

NEWSru.com напоминает, что 6 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста в России. Причем это был самый жесткий вариант из трех существующих: для женщин — с 55 до 63 лет, для мужчин — с 60 до 65 лет.

Россияне крайне негативно восприняли новость о повышении пенсионного возраста, направив петицию в адрес Президента, Правительства и Федерального собрания РФ, под которой на данный момент подписались уже более 2,4 млн человек.