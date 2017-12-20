В РПЦ прокомментировали назначение Сары Муллали епископом Лондона

Допуск женщин к епископскому служению в Церкви Англии существенно затрудняет для православных христиан ведение диалога с англиканами, заявил во вторник РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов), комментируя назначение Сары Муллали епископом Лондонским.

В понедельник стало известно, что лондонский епископат впервые возглавила женщина — бывший медик Сара Муллали. На пост епископа Лондонского Муллали утвердила королева Великобритании и одновременно глава Церкви Англии Елизавета II. Епископ Лондонский — третий по значимости священнослужитель в иерархии англикан — после архиепископов Кентерберийского и Йоркского.

«Принципиальное решение о допуске женщин к епископскому служению было принято Церковью Англии еще 14 июля 2014 года. Русская Православная Церковь сразу же отреагировала на него официальным заявлением, в котором отмечалось, что она с тревогой и разочарованием восприняла упомянутое решение, поскольку подобная практика противоречит многовековой церковной традиции, восходящей к первохристианской общине», — сказал иеромонах Стефан (Игумнов).

По его словам, в заявлении Московского патриархата подчеркивалось, что «такое решение продиктовано не потребностями Церкви, а стремлением следовать секулярной идее равенства полов». «Вместе с тем, очевидно, что путь обмирщения христианства ведет к отходу от него многих верующих, которые, наоборот, стремятся найти духовную опору в незыблемых евангельских ценностях и апостольских традициях, установленных вечным и неизменным Богом», — отметил представитель ОВЦС.

Собеседник агентства также добавил, что «еще в 2014 году Русская Православная Церковь констатировала, что решение о возведении женщин в епископское достоинство существенно затрудняет для православных христиан ведение диалога с англиканами, развивавшегося на протяжении многих десятилетий».

Первой женщиной-епископом в Церкви Англии стала выпускница Оксфорда Либби Лейн. Муллали стала третьей женщиной, возглавившей епископат.