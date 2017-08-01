В РПЦ призвали повышать зарплаты, чтобы остановить отток граждан из страны

Москва, 1 августа. Сегодня Россия столкнулась с оттоком квалифицированных кадров, а помочь преодолеть эту тенденцию должны достойные зарплаты за хороший труд, заявил в субботу председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24».

Ранее ВЦИОМ обнародовал данные опроса, согласно которому 10% россиян хотели бы уехать на постоянное место жительства за границу. В числе причин для отъезда в другую страну респонденты называют более высокий уровень жизни, зарплат, пенсий либо пособий, социальную стабильность, недовольство проводимой в России политикой. При этом социологи отмечают, что большинство желающих переехать не проявляют активности в подготовке к осуществлению задуманного и ничего не предпринимают для переезда за границу.

«Мы ничего не сделаем с тем, что кто-то готов уехать из-за перспективы выгодных предложений, более высокой зарплаты или по семейным обстоятельствам, но мы можем сделать страну более привлекательной для ее жителей: это общая задача и государства, и общества, и религиозных конфессий. Если человек трудится и не получает достойную зарплату, это не поспособствует повышению качества его труда. Человек должен понимать, что если он будет хорошо работать, его труд будет оценен», — сказал митрополит Иларион.

По его словам, со схожими проблемами сталкиваются и страны Старого Света. Митрополит поделился впечатлениями от поездки во Францию, где высокий уровень безработицы. Он отметил, что многие граждане уезжают в соседние Бельгию и Швейцарию из-за высоких налогов. Митрополит также рассказал о профессорах британских университетов, уезжающих в США за более высокими зарплатами.

Несколько дней назад президент России заявил о необходимости повышения заработной платы во всех сферах. Оклады сотрудников научных заведений, по его словам, уже в 2018 году должны вырасти на 200% от средних по экономике.

Источник: РИА Новости