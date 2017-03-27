В РПЦ поддерживают запрет суррогатного материнства

Русская Православная Церковь поддерживает запрет суррогатного материнства, поскольку подобная практика унижает достоинство женщины и подрывает основы семейных ценностей. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. Ранее в Госдуму был внесен проект закона о запрете в России суррогатного материнства.

«Мы считаем, что практика суррогатного материнства унижает достоинство женщины. Подобный подход к рождению детей не соответствует представлениям о браке и семье. Данная ситуация может рассматриваться как продажа матерью своего ребенка, что является нравственно сомнительным», — отметил он.

Заместитель председателя Синодального отдела подчеркнул, что желание рожать и воспитывать детей совершенно нормально, но для этого не нужно прибегать к суррогатному материнству. «Совсем необязательно обращаться к технологиям, которые подрывают представление о семье и отношениях между ребенком и матерью. Можно обратиться к практике усыновления детей, которые тоже нуждаются в родительской любви», — отметил Кипшидзе.

Он напомнил, что во многих странах суррогатное материнство запрещено, но, помимо законодательных барьеров, на пути этой практики должно быть «ее нравственное неприятие и воспитание в духе уважения к достоинству женщины, которая не может рассматриваться как инкубатор для чужих детей».



Мнение разработчика законопроекта

В свою очередь, автор проекта закона Антон Беляков отметил в разговоре с ТАСС, что в России вопрос суррогатного материнства «практически не контролируется государством, и отдан на откуп коммерческому сектору, в результате чего Россия превратилась в «репродуктивную Мекку» для иностранных граждан».

По мнению сенатора, законодательно урегулировать этот вопрос невозможно. «Теоретически можно урегулировать все, например, торговлю детьми. А суррогатное материнство является торговлей детьми. На мой взгляд, это не просто аморально, но нарушает права женщин и детей, поэтому такие сделки должны быть запрещены в РФ, как и большинстве цивилизованных стран».

Он подчеркнул, что за последние годы в России было немало скандалов, связанных с отказом суррогатных матерей отдавать ребенка, передачей детей в гомосексуальные семьи, разлучением детей-близнецов и других конфликтных ситуаций.