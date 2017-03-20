В РПЦ поддержали запрет на увековечивание памяти Сталина

Глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) поддержал решение парламента Ингушетии, который в первом чтении принял закон о запрете на увековечение памяти Иосифа Сталина в республике.

«Это решение вполне закономерно, потому что чеченцы и ингуши пострадали от сталинского режима и от тех действий, которые в военное время имели место. Почти полмиллиона людей были депортированы. Но это были не единственные депортации. Такого рода депортациям подверглись и многие другие национальные меньшинства тогдашнего Советского Союза», – цитирует митрополита Илариона «Интерфакс».

Митрополит подчеркнул, что «увековечение памяти палачей не должно иметь место». «Я думаю, рано или поздно у нас у всех будет единая оценка этих событий и этих личностей», — считает иерарх.

По его словам, Церковь ясно выразила свое отношение к правлению Ленина и Сталина, а также ко всему советскому периоду, когда прославила в лике новомучеников и исповедников жертв гонений на Церковь в СССР.

«Мы не можем прославлять одновременно и жертв, и палачей, — отметил митрополит. — Об этом еще говорил покойный патриарх Алексий II, когда обсуждался вопрос канонизации новомучеников и обсуждались вопросы, связанные с отношением к лидерам советского режима».

22 февраля депутаты ингушского парламента в первом чтении единогласным решением приняли проект закона, налагающий запрет на увековечение памяти Сталина на территории региона. Решение было принято в преддверии 73-летия со дня депортации ингушского народа, напоминает «Правмир».