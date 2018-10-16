В РПЦ объявили о самоликвидации Константинополя как центра православного мира

Константинопольский патриархат утратил право именоваться центром для Вселенской Православной Церкви, об этом сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в интервью на «Первом канале».

«Мы сейчас встали перед новой церковной реальностью: у нас больше нет единого координирующего центра в Православной Церкви, и мы должны это очень ясно сознавать. Константинопольский патриархат в качестве такового центра самоликвидировался», — сказал иерарх.

Он напомнил, что на протяжении нескольких десятилетий Московский патриархат и другие поместные Церкви участвовали в подготовке Всеправославного собора, а их представители и предстоятели съезжались на собрания, организованные Константинопольским патриархатом.

«Но вторгнувшись в канонические пределы иной поместной Церкви, легитимизировав раскол, Константинопольский патриархат утратил право именоваться координирующим центром для Православной Церкви», — сказал митрополит Иларион.

Ранее он сообщил, что Константинопольский патриархат может вернуться из раскола, если выберет путь покаяния.

15 октября Священный синод Русской Православной Церкви принял решение прекратить отношения с Константинополем. Причина — запуск процесса предоставления автокефалии Украинской Церкви.

Вселенский патриархат Константинополя является первой по чести автокефальной Православной Церковью. Во время второго Вселенного Собора, прошедшего в 381 году, было достигнуто соглашение, что Константинополь занимает второе место по чести после епископа Рима. В 1054 году в христианском мире произошел раскол (великая схизма), после чего Константинополь и Рим прекратили евхаристическое общение.



(На фото — Закрытые ворота Святого Петра, Константинопольская патриархия)